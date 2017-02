La catàstrofe plana sobre el Camp Nou (2-1)

Tres dels punts més patits del què va de lliga són els que ha aconseguit aquesta nit el Barça contra el Leganés. Els de Luis Enrique no han capgirat la imatge donada al Parc dels Prínceps dimarts passat i ha hagut de suar de valent per no perdre definitivament el tren de la lliga contra un equip, el madrileny, que ha merescut puntuar en la seva primera visita al Camp Nou. El Barça ha sortit disposat a oblidar la derrota de París, i s'ha avançat ben aviat per intentar encarrilar el partit. Una recuperació de Rafinha al del camp i una combinació del trident ha acabat amb la pilota al fons de la xarxa després d'una rematada de Messi des de l'àrea petita. El gol, però, no ha donat confiança dels blaugrana, sinó ben al contrari. El Leganés s'ha acostat poc a la porteria de Ter Stegen, però ha obligat a l'alemany ha fer intervencions de mèrit, sobretot amb les arribes d'El Zhar. Primer, amb una doble ocasió al minut 16, però sobretot amb un xut just abans del descans, en què el porter blaugrana ha estat providencial. Els de Luis Enrique no han estat capaços d'imposar-se i només Messi ha fet treballar una mica a Herrerín.

En la segona meitat, el Barça no ha tingut ni veu ni vot. El Leganés s'ha cregut que podia treure petroli de la seva visita al Camp Nou i ho ha intentat fins el darrer minut. En un ambient enrarit pels xiulets que s'han escapat cap a alguns jugadors, Ter Stegen s'ha convertit en el salvador d'un equip que no creava, que no buscava, que no hi era. El gol del Leganés era qüestió de temps i ha arribat després d'una pèrdua de Sergi Roberto al lateral de l'àrea que Unai ha aprofitat per superar el porter blaugrana en una de les poques ocasions en què no ha estat encertat. L'empat ha fet reaccionar a Luis Enrique, que ha fet entrar Denis i Iniesta, i lleugerament als blaugrana, que s'han vist amb l'aigua al coll. El penal provocat per Neymar i transformat per Messi a punt d'arribar al minut 90 han salvat a un Barça que aquesta nit ha jugat amb foc.