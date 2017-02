“Em dolen els xiulets als jugadors, però això és així”

Ha estat una setmana molt dura per al Barça i també per a Luis Enrique. El tècnic asturià ha estat un dels més assenyalats després de la humiliant derrota contra el PSG i ahir una part de l'afició del Camp Nou el va xiular tímidament mentre la grada d'animació corejava el seu nom. Qui sí que va ser força escridassat després de deixar el terreny de joc va ser André Gomes, a qui el tècnic asturià va defensar. “Em dolen. No comprenc els xiulets, per mi no tenen sentit, però cadascú s'expressa com vol. Això és així. La majoria de l'afició ens ha donat suport, sobretot en els últims minuts, això ens fa més forts. Els xiulets cap a mi sí que els entenc, jo accepto qualsevol crítica, i més després d'un resultat com el de París”, va dir. Luis Enrique va insistir que els xiulets “no ajuden” perquè el jugador ho nota sobre el camp i que el que li cal a l'equip és suport: “Ho hem de capgirar entre tots.”

Luis Enrique va reconèixer que l'equip no passa un bon moment, així que va donar molta importància a la victòria contra el Leganés en l'últim minut. “És un dia per reforçar els jugadors, i estic segur que vindran dies millors i farem revertir la situació.” El tècnic blaugrana va explicar que després de la derrota de París intuïa que el partit contra el Leganés no seria fàcil. “Sabíem que seria un partit complicat. Ha començat bé, però després ens ha costat tot. Ens han fet transicions, és evident que ens falta confiança”, va afirmar. I va lloar la feina de Ter Stegen, salvador en més d'una ocasió. “El Leganés ens ha posat en dificultats i el Marc ha participat en tres o quatre ocasions de molt mèrit. Ha estat molt inspirat.”

Malgrat que el partit va tornar a ser futbolísticament molt pobre, el tècnic considera que es va millorar molt respecte al duel contra el PSG. “Hem millorat en tot. Hem tingut molt més control, millor pressió després de pèrdua. No estem fluids i no generem gaires ocasions però millorarem. N'estic segur.” Luis Enrique va assegurar que l'actitud dels seus jugadors és “irreprotxable” i va voler fer destacar que la confiança es recupera “guanyant partits, encara que sigui com avui”.

Sobre el fet que per primer cop en la història el Barça va jugar amb deu estrangers d'inici, Luis Enrique va ser contundent en la seva resposta. “Jo no distingeixo entre els jugadors del Barça. M'és igual si un és asturià o mexicà o d'on sigui. Jo poso els que crec que ho faran millor per a l'equip.”