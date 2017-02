Confirmat el processament de Neymar i el Barça per corrupció en el seu fitxatge

L'Audiència Nacional ha confirmat avui els processaments de Neymar Junior i el FC Barcelona com a persona jurídica per corrupció en el seu fitxatge quan jugava al Santos brasiler el 2011, en el conegut com a cas Neymar 2. Tant el club com el jugador doncs, aniran a judici. A més d'aquests dos processaments, la secció quarta del Penal ha ratificat els de la mare del jugador, Nadine Gonçalves, l'empresa familiar N&N i el Santos, processats tots ells juntament amb l'actual president del Barça, Josep Maria Bartomeu, i el seu antecessor, Sandro Rosell, els recursos dels quals estan pendents de ser resolts.

La principal al·legació del jugador és que ell s'ha mantingut al marge dels negocis i tant des de la seva minoria d'edat fins a arribada la majoria “s'ha dedicat exclusivament a jugar a futbol, dipositant la seva absoluta confiança, cega, en el seu pare, per a qualsevol aspecte diferent”. Els magistrats han observat que aquest argument és similar a l'al·legat pel també jugador del Barça Leo Messi en un altre procediment diferent i recorda que finalment va ser jutjat i condemnat a 21 mesos de presó i 2 milions d'euros per delicte fiscal.

El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata, al qual aquesta mateixa Sala va obligar a reobrir el cas després d'arxivar-lo en contra del criteri del fiscal, va dictar al novembre l'ordre de processament o de transformació en procediment abreujat d'aquestes diligències que es van obrir l'arran de l'admissió d'una querella de l'empresa DIS, propietària del 40 % dels drets federatius.

Posteriorment, la Fiscalia va fer la seva petició de penes: 2 anys de presó i 10 milions d'euros de multa per al jugador, 5 anys per a l'expresident del Barça Sandro Rosell, 2 anys de presó per al pare de Neymar i un any per a la seva mare.

El fiscal de l'Audiència Nacional José Perals va demanar l'arxiu de la causa per al president del Barcelona, Josep María Bartomeu, si bé DIS li demana 5 anys, i reclama també 8,4 milions d'euros de multa per al Barcelona i 7 milions per al Santos. També sol·licita una multa d'1,4 milions d'euros per a l'empresa familiar N&N, a més de reclamar a cadascun la mateixa multa de 10 milions d'euros que el fiscal ha demanat per al jugador. A més reclama als acusats Rosell i Odilio Rodigues, exvicepresident del Santos; així com al Santos i al Barça, com a persones jurídiques, que indemnitzin de forma conjunta DIS amb 3,2 milions d'euros en concepte de responsabilitat civil.