Confirmat el processament de Neymar i el Barça

L'Audiencia Nacional va confirmar ahir els processaments del jugador del Barça Neymar Júnior i del club blaugrana, com a persona jurídica, per corrupció en el fitxatge del davanter brasiler, en el que es coneix com a cas Neymar 2. Un cas que arrenca amb la querella presentada pel fons d'inversió DIS, propietari del 40% dels drets del futbolista, quan militava al Santos, per alteració del preu de mercat del jugador, ja que considerava que la venda del club brasiler al Barça no corresponia al preu que es va pagar.

Tant el FC Barcelona com el jugador, doncs, estan molt a prop d'haver d'anar a judici, que s'hauria de celebrar aquest 2017, ja que ja no poden interposar nous recursos. El club havia sol·licitat l'arxivament del cas perquè considerava que no es demostrava l'existència d'un fet delictiu, però la sala penal ho ha denegat. A més d'aquests dos processaments, la secció quarta de la sala penal va ratificar els de la mare del jugador, Nadine Gonçalves, el de l'empresa familiar N&N i el del Santos, l'exclub de Neymar. El que falta per resoldre, però, és el recurs presentat pel president del Barça, Josep Maria Bartomeu, així com el del seu antecessor, Sandro Rosell.

La principal al·legació de Neymar és la seva desconeixença pel que fa als negocis i que “s'ha dedicat exclusivament a jugar a futbol, dipositant la seva confiança en el pare per a qualsevol aspecte diferent”. En aquest sentit, els magistrats han observat que l'argument és similar a l'al·legat per Leo Messi en un altre procediment diferent i recorden que finalment va ser jutjat i condemnat a 21 mesos de presó i 2 milions d'euros per delicte fiscal.

El jutge de l'Audiencia Nacional José de la Mata, a qui aquesta mateixa sala va obligar a reobrir el cas després d'arxivar-lo en contra del criteri del fiscal, va dictar al novembre l'ordre de processament o de transformació en procediment abreujat d'aquestes diligències. Posteriorment, la fiscalia va demanar dos anys de presó i 10 milions d'euros de multa per al jugador, cinc anys per a l'expresident blaugrana Sandro Rosell, dos anys per al pare de Neymar i un per a la seva mare.

El fiscal de l'Audiencia Nacional José Perals va demanar l'arxiu de la causa per al president del Barça, Josep Maria Bartomeu, però DIS li demana cinc anys i reclama 8,4 milions d'euros de multa al Barça i 7 milions al Santos. També sol·licita 1,4 milions d'euros per a N&N, a més de reclamar a cadascun la mateixa multa de 10 milions d'euros que el fiscal ha demanat per al jugador. A més reclama als acusats Rosell i Odilio Rodrigues, exvicepresident del Santos, i al club brasiler i al Barça, com a persones jurídiques, que indemnitzin de manera conjunta DIS amb 3,2 milions d'euros en concepte de responsabilitat civil.