No executarien la possible condemna de l'acció civil

La junta directiva ahir va fer un altre moviment amb l'objectiu d'intentar pacificar una mica més el club. Tal com havien aprovat en una passada reunió, el FC Barcelona va presentar ahir al matí un escrit davant la secció dinovena de l'Audiència Provincial de Barcelona, mitjançant el qual desisteix parcialment del recurs d'apel·lació presentat contra la sentència dictada pel jutjat de primera instància 39 de Barcelona, en relació amb la demanda de l'acció civil de responsabilitat. Aquest desistiment, que afecta Joan Laporta i els quatre exdirectius (Xavier Sala i Martín, Rafa Yuste, Maria Elena Fort i Josep Ignasi Macià) que no es van acollir a l'acord subscrit entre el FC Barcelona i els altres dotze exdirectius codemandats en aquest procediment, es refereix únicament a la petició de condemna al pagament de les quantitats que es reclamaven. És a dir, el club blaugrana manté l'acció de responsabilitat contra aquestes cinc persones però les eximeix de pagar si surten condemnades.

I si la manté és perquè volen que l'Audiència Provincial es pronunciï sobre els paràmetres comptables que han de tenir-se en compte per concretar els resultats econòmics negatius als quals es refereix la disposició addicional setena de la llei de l'esport, i resolgui si els resultats negatius que es van generar durant el període de la seva gestió es quantifiquen de conformitat amb els comptes anuals aprovats per l'assemblea de compromissaris, sense excepcions. L'objectiu és que quedi fixat el criteri d'atribució de responsabilitat dels exdirectius en la seva gestió al capdavant del club i que la sentència estableixi precedent en casos similars. El president Josep Maria Bartomeu ja va anunciar en la passada assemblea en què es va tractar aquest tema que aquesta era la seva intenció i el seu compromís, i que en cap cas volien perjudicar a títol personal els cinc exdirectius ni les seves famílies. En declaracions a Catalunya Ràdio, l'exdirectiva Maria Elena Fort va mostrar la seva satisfacció perquè el tema pràcticament queda resolt, però va mostrar sorpresa per aquest moviment del club. “No entenc gaire bé què ha fet el Barça. Ara sembla que tot queda en una mena de qüestió moral.”

D'altra banda, el Barça ja va arribar a un acord amb Zurich, la companyia asseguradora amb la qual tenia contractada una pòlissa de responsabilitat civil, que ja ha complert amb els seus compromisos.