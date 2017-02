La renovació de Rakitic està pendent del dia de la firma

A final de l'any passat, el FC Barcelona va iniciar les converses per renovar Ivan Rakitic, obligat per la paraula donada pel president, Josep Maria Bartomeu, que si el seu rendiment era l'adequat en les dues primeres temporades, se li revisaria el contracte. Si fa o no fa, el mateix compromís que va adquirir amb Luis Suárez. I Rakitic va aconseguir convertir-se en una peça cabdal per a Luis Enrique, així que no hi havia més remei que trucar-li per iniciar les negociacions per ampliar-li i millorar-li el contracte.

Com qualsevol negociació, aquesta ha passat per alts i baixos, i més tenint en compte que el Barça té un problema reconegut amb la inflació de la massa salarial. Però, finalment, les converses han arribat a bon port, i Rakitic serà el primer a estampar la seva signatura en un nou contracte d'entre els jugadors que, en teoria, han de lligar la seva continuïtat al club blaugrana en els propers mesos. És a dir, Iniesta, Ter Stegen i la més important de totes, Leo Messi. A final de gener, just després de jugar contra l'Eibar, el migcampista croat ja va reconèixer que la seva renovació estava molt a prop i que també esperava que Luis Enrique seguís a la banqueta. “És qui millor em coneix de tots. És l'home que em va fitxar i el que va pressionar perquè vingués aquí”, va afirmar el jugador, que aquell dia va jugar de mig centre.

Rakitic, que encara tenia contracte fins al 2019 l'ampliarà fins al 2021 i veurà millorades les seves condicions econòmiques. La negociació entre el Barça i Arturo Canales, el representant del croat, ja està tancada i només falta fixar un dia per a la firma. I aquest dia no serà gaire més enllà dels primers dies de març. Aquesta és la idea del club. Això no vol dir, però, que el Barça no es pugui plantejar un traspàs en els propers anys si necessita desprendre's d'un teòric titular per fer caixa o si simplement el seu rendiment no és l'esperat.