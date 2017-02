“Luis Enrique és el millor tècnic que pot tenir el Barça ara mateix”

Jordi Alba va recollir el testimoni de Gerard Piqué a l'hora de difondre un missatge constructiu que contraresti l'ambient pessimista que s'ha instal·lat en l'entorn blaugrana després de la desfeta contra el PSG i el patiment viscut diumenge passat per superar el modest Leganés. “Quan guanyem és mèrit de tots, i quan perdem, també. Volem seguir lluitant per tot”, va declarar ahir durant l'acte inaugural del centre de tecnificació que ha engegat a l'Hospitalet, la seva ciutat natal. En aquest sentit, el lateral esquerre va reconèixer les dificultats que s'ha trobat l'equip en els darrers partits, però va apel·lar a “donar la cara”. “Quan hi ha resultats dolents, anímicament sempre costa més. Però això ha de passar alguna vegada durant la temporada. No estem en crisi. Veig l'equip amb ganes d'anar endavant.”

Alba va ser contundent a l'hora d'exposar la seva confiança en la feina de Luis Enrique, a qui considera “el millor entrenador que pot tenir el Barça ara mateix”. “Estic a mort amb ell. M'ha ensenyat a ser millor jugador”, va subratllar, una confiança en el tècnic que va estendre a la resta de la plantilla: “És una persona clara amb tots els jugadors. Sabem el que vol i anem a totes amb ell.”

Respecte a les possibilitats de remuntar el 4-0 encaixat al Parc dels Prínceps en l'anada dels vuitens de la Champions, el defensa va admetre que és “molt difícil”, però en cap cas ho descarta: “Ja hem guanyat grans equips 4-0 al Camp Nou”, va recordar. A l'hora de plantejar el repte, va evidenciar la importància que tindria marcar un gol de seguida.

Per acabar, va ser prudent quan se li va preguntar per Isco amb motiu del futur incert que té el migcampista al Madrid i que ha propiciat que s'especuli amb un salt cap a Barcelona: “Vaig coincidir amb ell al València. M'agraden els bons jugadors.”