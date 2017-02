“Necessitem guanyar l'Atlético”

En un xat organitzat ahir pel FC Barcelona, Marc-André Ter Stegen, va analitzar l'actualitat blaugrana responent a les preguntes d'alguns aficionats. “Serà molt interessant, com sempre quan hem jugat contra l'Atlético. Hi anirem a guanyar, perquè necessitem els tres punts”, va dir, per exemple, sobre l'important partit de diumenge al Calderón. D'altra banda, l'alemany considera que, tot i que li serà molt difícil, el seu equip tindrà possibilitats de remuntar el 4-0 del Parc dels Prínceps, contra el PSG. Ter Stegen va destacar el bon ambient al vestidor: “Tots els jugadors són bona gent, però tinc alguns amics més propers, com Ivan Rakitic i els nois amb qui treballo cada dia a la porteria, Masip i Cillessen.” L'objectiu, en l'àmbit col·lectiu, per al dorsal 1 del Barça és “fer l'equip encara més gran”. “Ens cal fer passos importants en la lliga.” En l'àmbit individual, en canvi, es va referir a la seva vida privada: “El somni més gran és que la meva xicota i jo ens casarem aquest estiu. M'agrada dir-ho perquè l'estimo molt.” També va parlar de Dani Alves, amb qui manté encara una bona relació. “És un boig bon tipus. Em va ajudar quan vaig arribar al Barça”, va dir. D'altra banda, l'alemany també va revelar que el substitut d'Alves com a DJ al vestidor blaugrana és Sergio Busquets.