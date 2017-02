Jordi Mboula s'embala

Ruleta al mig del camp per superar el seu marcador, cursa endiablada per la banda dreta amb la porteria entre cella i cella, driblatge tot just entrar a l'àrea per desfer-se de dos rivals a la vegada, xut creuat per batre el porter alemany i bogeria a les grades del Miniestadi, on molts espectadors no s'acabaven de creure el que havien vist. Amb aquest golàs que ha fet la volta a mig món, sobretot a les xarxes socials, Jordi Mboula va acaparar aquest dimecres gairebé tot el protagonisme del triomf del juvenil del Barça contra el Borussia Dortmund, que va servir per accedir als quarts de final de la Youth League, i va tornar a confirmar que és un dels jugadors a tenir més en compte ara mateix de tot el planter blaugrana.

Els que segueixen dia a dia el que passa a la Masia, però, ja fa temps que el van descobrir i són bons coneixedors de les grans qualitats d'aquest extrem de pare francès d'origen congolès i mare catalana, nascut fa 17 anys –el 16 de març en farà 18– a Granollers. Abans d'ingressar al planter del Barça, el 2009 a l'aleví B, Mboula ja havia estat uns mesos a la FCB Escola, on va fer els seus primers passos com a blaugrana, tot i que després va tornar a l'EC Granollers. I, des de ben petit, no només va destacar per la seva habilitat amb la pilota als peus, sinó també per la seva condició física i la seva velocitat i potència, que el van fer sobresortir també en l'atletisme. Amb només deu anys, per exemple, i formant part del Club Atlètic Granollers, va arribar a córrer els 60 metres en menys de 9 segons. No va trigar a guanyar-se el sobrenom de Tití per la seva semblança amb Henry –també ha estat batejat com la Bala– i de mica en mica ha anat fent eclosió i millorant també les seves habilitats, com la definició i el desequilibri, i va fer la gran eclosió amb el cadet B de Franc Artiga, coincidint també amb el seu desenvolupament físic.

“Amb espais és molt perillós i és un d'aquells jugadors que amb la seva qualitat poden fer coses que van més enllà de qualsevol plantejament que puguis preparar”, comentava Gabri Garcia quan va acabar el duel de dimecres, per valorar el seu golàs, però també tot el que aporta a l'equip, “com la seva feina, a banda dels moments d'inspiració”. El pla que s'està adoptant a la Masia i sobretot en el futbol formatiu professional, i que complementa la feina col·lectiva amb una tasca més individualitzada per millorar diversos aspectes segons quina sigui la posició de cada jugador, també s'està fent notar en Mboula, que a més també és un jugador que té molta cura del seu físic.

Els seus registres golejadors també confirmen Mboula com un jugador decisiu. El vallesà ja és, de fet, el màxim artiller del conjunt de Gabri aquesta temporada, amb 15 dianes. D'aquestes, 9 les ha fet en la lliga, en què els blaugrana estan molt a prop del títol, i 6 en la Youth League, en què té l'objectiu de seguir els passos de l'exblaugrana Adama Traoré, un davanter amb característiques similars a les seves i ara al Middlesbrough, i que va ser un dels jugadors d'aquella generació que es va proclamar campiona a Nyon el 2014, en la primera edició d'aquesta Champions juvenil, al costat, entre d'altres, de Munir. De moment, Mboula és un dels líders del juvenil A i els seus companys no dubten a reconèixer tot el que els aporta. “El gol és un espectacle. No para de sorprendre'ns en cada partit”, explicava un altre també dels destacats del duel contra el Dortmund, el migcampista Oriol Busquets, en la línia del lateral dret Dani Morer, que no va dubtar a definir el seu company com “un jugadoràs”.