Set anys sense perdre en la lliga al Calderón

El 14 de febrer del 2010 va ser l'últim dia que el Barça va perdre en la lliga com a visitant de l'Atlético de Madrid. Es disputava la jornada 22 d'un campionat que va acabar guanyant l'equip de Pep Guardiola. Diego Forlán i l'exblaugrana Simão Sabrosa van marcar per als madrilenys, entrenats per Quique Sánchez Flores, i Zlatan Ibrahimovic va retallar diferències, però no n'hi va haver prou. Des d'aleshores, el balanç dels Atlético-Barça de lliga és de cinc victòries visitants i un empat. Només en la temporada 2013/14, amb Gerardo Martino a la banqueta blaugrana, els tres punts no van viatjar a Barcelona. Una estadística especialment significativa si tenim en compte que, des de l'arribada de Diego Simeone, el conjunt de la ribera del Manzanares està vivint una de les èpoques més brillants i llorejades de la seva història.

El cas, però, és que amb El Cholo, l'Atlético de Madrid no ha guanyat mai un partit de lliga al FC Barcelona al Vicente Calderón. En el curs anterior al de la seva arribada, quan els colchoneros encara estaven en mans de Quique Sánchez Flores, ja van caure contra els blaugrana 1-2, el resultat més repetit en els últims set anys. Va ser al principi de la lliga, en la jornada 3, i van marcar Messi, Raúl García i Piqué. En les temporades següents, amb Simeone, el resultat es va repetir: en la 2011/12 van marcar Dani Alves, Falcao i Messi; en la 2012/13, Falcao un altre cop, Alexis Sánchez i Gabi, en pròpia porteria.

Ni l'Atlético de Madrid ni el Barça van ser capaços de marcar en el duel que els va enfrontar, el mes de gener del 2014, a l'estadi blanc-i-vermell, enmig d'una lliga que es van disputar fins al final i que, gràcies a l'1-1 que els madrilenys van rascar al Camp Nou en l'última jornada, va acabar a Madrid. Era, efectivament, l'any del Tata Martino. Aquell tràngol, però, va quedar compensat els curs següent quan, després d'un 0-1 al coliseu colchonero, aconseguit en una brillant acció de Messi, el Barça de Luis Enrique va sentenciar la seva primera lliga en la penúltima jornada.

L'últim Atlético de Madrid-Barça de lliga es va jugar al principi de la temporada passada, exactament el 12 de setembre del 2015, i va acabar amb el resultat més repetit dels últims anys: 1-2. El gol que Fernando Torres va signar al començament de la segona part va ser igualat de seguida per Neymar, amb un impecable llançament de falta i, més tard, Messi, que havia començat a la banqueta, va acabar de girar la truita.