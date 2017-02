L'equip dels grans dies, excepte Mascherano

L'onze de la final de Berlín, el que es va coronar amb la cinquena Champions League de la història del FC Barcelona el 6 de juny del 2015, continua sent, amb l'obligada excepció de Dani Alves, l'equip de les grans ocasions. Per això, descomptant el brasiler i el lesionat Mascherano, serà el que demà, a partir d'un quart de cinc de la tarda, sortirà a la gespa del Vicente Calderón per enfrontar-se amb l'Atlético de Madrid. Qualsevol altra opció seria una sorpresa. De fet, així ha estat en els grans duels d'aquesta temporada. I és que ningú, d'entre els fitxatges que han arribat les dues últimes temporades, no ha aconseguit escombrar de la titularitat cap dels herois que van vèncer la Juventus fa gairebé dos anys.

Només Sergi Roberto hi ha trobat un lloc, reciclant-se com a lateral dret i aprofitant el forat que Alves va deixar, al final de la temporada passada, quan va marxar, precisament, al club torinès. La resta són els mateixos: a la davantera, Leo Messi, Luis Suárez i Neymar continuen a anys llum dels seus suplents; al mig del camp no s'ha demostrat que la plantilla blaugrana ofereixi alguna cosa millor que el trio format per Sergio Busquets, Ivan Rakitic i Andrés Iniesta, i això que Luis Enrique ha obert la porta a André Gomes, i a la defensa, davant de l'indiscutible Ter Stegen i al costat de Roberto, la combinació de més garanties la continuen formant Jordi Alba, a l'esquerra, i Gerard Piqué i Javier Mascherano a l'eix central.

El veterà futbolista argentí, però, demà no podrà defensar la samarreta del Barça a l'estadi colchonero. Tot i que s'ha esforçat de valent per ser-hi, no ha acabat de recuperar-se del petit trencament al bíceps femoral de la cama esquerra que es va fer, precisament, jugant contra l'Atlético de Madrid a l'estadi, en la tornada de la semifinal de la copa. L'evolució en la lesió de Mascherano fa pensar que, la setmana que ve, podrà jugar uns minuts contra l'Sporting i el Celta per tal d'arribar al cent per cent al partit contra el PSG. El seu lloc al Calderón, en l'onze de les grans ocasions, l'ocuparà Samuel Umtiti, probablement el jugador que, entre les noves incorporacions, més mèrits ha fet per formar part de l'equip de les grans ocasions.