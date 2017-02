Victòria d'or del Barça

El Barça continua en la lluita per la lliga després d'una gran victòria en el Vicente Calderón. No ha fet un partit brillant l'equip blaugrana, però sí molt efectiu. Els de Luis Enrique han treballat de valent per buscar una victòria que han trobat en els últims minuts gràcies a un gol de Messi. Abans, Rafinha havia avançat al Barça i Godín havia empatat per a l'Atlético de Madrid.

Després d'uns quants partits molts fluixos, Luis Enrique va mirar de sacsejar l'equip i també de sorprendre a Simeone, que, com molts altres entrenadors, va ordenar pressió alta al seu equip. Ho va fer l'asturià apostant per un canvi de sistema, un 3-4-3, amb Piqué, Umtiti i Mathieu i un rombe al mig del camp amb Messi com a home avançat i Rafinha ocupant una de les tres places de l'atac amb Luis Suárez i Neymar. La idea era bona, però al Barça li va costar assimilar-la. Continuaven els davanters molt allunyats de la resta de futbolistes i li va costar molt sortir a l'equip de Luis Enrique en la primera mitja hora del partit. Dominava l'Atlético de Madrid, tenint una bona oportunitat els locals en un xut de Griezmann amb bona resposta de Ter Stegen, que també va intuir una bona centrada. El Barça va anar a més en els últims minuts de la primera part, amb un Neymar que donava sortida amb les seves conduccions. Va tenir tres oportunitats l'equip blaugrana. Una falta de Messi que Oblak va enviar a córner, un gol anul·lat a Luis Suárez per Mateu Lahoz de manera dubtosa i una rematada de cap de Piqué que Oblak, que tornava després d'una llarga absència per lesió, va aturar a la línia de gol.

La segona part ha començat amb dues bones oportunitats. Luis Suárez ha rematat fora quan estava sol davant Oblak i Ter Stegen ha tornat a ser decisiu en una rematada de Griezmann.

Després han arribat els gols. Rafinha ha resolt una jugada embolicada en l'àrea d'Oblak aprofitant-se de la lluita de Luis Suárez en el minut 64. Poc li ha durat l'alegria al Barça, que ha vist com sis minuts després Godín empatava de cap aprofitant una falta lateral comesa per Sergio Busquets en una errada incomprensible.

Semblava el partit abocat a l'empat, però una nova jugada embolicada a l'àrea d'Oblak i lluitada per Luis Suárez, la va aprofitar Leo Messi per donar els tres punts al Barça i posar-lo líder de manera provisional