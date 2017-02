El d'ahir sí que el va celebrar

No ha estat una setmana fàcil per al Barça ni per a Leo Messi. La desastrosa derrota contra el PSG en la Champions i la victòria pírrica contra el Leganés al Camp Nou van enrarir l'ambient blaugrana com feia temps que no passava. En el cas de l'argentí, la no-celebració del gol decisiu contra els madrilenys va disparar els rumors sobre els motius pels quals no ho havia fet. Si perquè estava enfadat pel nivell futbolístic que havia ofert l'equip, per si encara li durava la decepció de París o per si estava disgustat amb els xiulets que l'afició havia dedicat a alguns jugadors, en especial a André Gomes, contra el Leganés.

Messi, però, es va abstreure de totes les polèmiques viatjant a Egipte per a un acte solidari de la seva fundació i pensant ja en el partit contra l'Atlético de Madrid. Un partit en què el Barça es jugava bona part de les seves possibilitats en la lliga. Amb el canvi de sistema –Luis Enrique va apostar per un 3-4-3–, Messi va abandonar la banda per cedir-la a Rafinha i es va situar a la punta d'un rombe, al darrere dels davanters. No es va acabar de trobar còmode en aquesta posició i va participar molt menys del que és habitual en ell. Molt intermitent en les seves aparicions, l'argentí va provar fortuna en el minut 7 en un xut massa alt i seva va ser la rematada que va acabar en el gol anul·lat a Luis Suárez després de diversos refusos dins l'àrea de l'Atlético de Madrid. No va tornar a tenir una ocasió fins al minut 37 després d'un bon llançament de falta que Oblak va enviar a córner.

En el segon temps, el trident va poder combinar una mica millor, sense recuperar encara les millors sensacions, malgrat que les ganes no van faltar. La falta d'inspiració, però, els jugadors blaugrana la van suplir amb insistència i fe. I amb el resultat empatat i quan faltaven quatre minuts per al final, Messi va pujar a rematar una falta servida per ell mateix que després d'una bona passada d'Umtiti a Luis Suárez va acabar els seus peus i va rematar a porteria. El primer xut el va tapar Savic, però Leo va recollir el refús i va batre Oblak. A diferència del dia del Leganés, Messi sí que va celebrar aquest gol. Ho va fer ben visiblement, amb ràbia, conscient que aquest gol donava un triomf que pot valer un títol de lliga. No hi ha millor notícia per al Barça que tornar a veure Messi somrient. Els gols de Messi aquesta temporada en la lliga han donat dotze punts a l'equip. Els d'ahir, molt valuosos.

El 10 del Barça és el pitxitxi en solitari del campionat, amb 20 gols, i ja n'ha fet 35 aquesta curs en totes les competicions. Amb el seu gol d'ahir també queda certificat que l'Atlético de Madrid és una de les seves víctimes preferides. Li ha marcat 27 gols en 33 partits. Són els mateixos que ha fet al Sevilla. El segueixen en aquesta classificació el València i l'Athletic, amb 22 gols, i el Real Madrid i l'Osasuna, amb 21.