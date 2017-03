Golejada per inèrcia

El Barça continua pressionant al Real Madrid després de golejar l'Sporting de Gijón a l'estadi en un partit que no ha estat gaire brillant, però sí molt efectiu. Els blaugrana han aprofitat les facilitats defensives de l'equip que dirigeix Rubi per fer sis gols, marcant els tres membres del trident, Paco Alcácer, que ha jugat tota la segona part, i també Rakitic.

Luis Enrique, en el partit amb la pitjor entrada de la temporada al Camp Nou, ha decidit donar continuïtat al sistema del Calderón. El Barça ha jugat amb tres defenses quan tenia la pilota (Mascherano, Umtiti i Alba) i amb quatre en posició defensiva, sent Busquets qui ha actuat de central i Mascherano de lateral per la dreta. No ha fet l'equip de Luis Enrique una primera part massa brillant, però sí molt efectiva. L'Sporting, amb moltes rotacions, ha donat moltes facilitats en defensa. El primer regal l'ha aprofitat Messi en el minut 8. L'argentí ha marcat de cap aprofitant una bona passada de Mascherano i una sortida dolenta de la defensa asturiana. Dos minuts després, una altra passada a l'espai l'ha aprofitada Luis Suárez per superar Cuéllar. No entrava la pilota, però Juan Rodríguez l'ha acabat introduint dins la seva porteria.

El Barça ha sentenciat el partit en els primers minuts i la relaxació i alguna errada defensiva ha fet que els asturians marquessin en la seva primera arribada. Carlos Castro ha marcat recollint una pilota que Sergio Álvarez havia estavellat al pal. No ha durat gaire el neguit perquè Luis Suárez ha fet el tercer abans de la mitja hora amb una gran volea després d'un refús de Babin.

La segona part ha començat amb l'entrada de Paco Alcácer per Luis Suárez i el valencià ha aprofitat una passada de Messi només entrar al camp per fer el quart del Barça, el segon gol a la lliga de l'exjugador del València. No ha estat el canvi de Suárez l'únic d'un dels membres del trident. Messi ha deixat el camp quan restava mitja hora per al final. Poc després, Neymar ha fet el cinquè amb un gran llançament de falta. La golejada l'ha completada Rakitic amb un gran xut quan faltaven tres minuts per al final del partit.