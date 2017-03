S'ha acabat el misteri. No caldrà esperar fins a l'abril. De manera sorprenent, i quan ningú s'ho esperava, Luis Enrique va anunciar ahir que no seguirà dirigint el primer equip del FC Barcelona la temporada vinent. Adéu a les preguntes sobre el seu futur, que tan poca gràcia li feien en les rodes de premsa prèvies als partits i que últimament ja ni tan sols contestava. Possiblment, perquè no volia revelar la decisió que va prendre ja fa uns dies i perquè volia ser ell qui escollís el dia per fer-ho públic. I, curiosament, la data escollida va coincidir amb la visita de l'altre equip del seu cor, l'Sporting de Gijón.

“Aprofito per acabar la roda de premsa d'una manera diferent. No seré entrenador del Barça la temporada vinent. És una decisió molt difícil per a mi, meditada, molt pensada i perquè crec que he de ser fidel i just amb el que penso.” Minuts abans ho havia anunciat al vestidor als seus jugadors, que es van quedar força sorpresos en conèixer la notícia, tal com va dir Rakitic. Luis Enrique va explicar que durant la pretemporada es va reunir amb l'Albert Soler, director d'esports professionals, i amb Robert Fernández, el secretari tècnic del primer equip, i ja els va comentar que hi havia la possibilitat que no renovés el contracte. Els dos executius li van contestar que no tingués pressa a prendre la decisió i que ja els informaria quan la tingués presa. I aquest moment va arribar fa uns dies, segons va revelar Josep Maria Bartomeu poc després.

Els motius que l'han portat a no renovar el seu contracte i a posar punt final a la seva trajectòria al Barça són molt similars als que fa uns anys va esgrimir Pep Guardiola per prendre la mateixa decisió. Luis Enrique també s'ha buidat. La banqueta del Camp Nou desgasta molt, i els cicles dels entrenadors no poden ser excessivament llargs. El perfeccionisme del tècnic asturià en la seva feina i la intensitat amb què la viu també són un factor decisiu que incrementa aquest desgast. “La manera que tinc de viure aquesta professió significa tenir poques hores de descans i de desconnexió. I necessito descansar.” Luis Enrique va comentar que constament necessita buscar com millorar el seu equip, i va donar a entendre que no està en les millors condicions anímiques per afrontar un quart any a la banqueta blaugrana.

Després d'explicar els motius pels quals marxa, va arribar el torn dels agraïments. “M'agradaria agrair al club la seva confiança durant la meva trajectòria. Van pensar que tenia l'oportunitat d'entrenar el filial, ho vaig fer i aquests tres anys han estat inoblidables. Els dono les gràcies pel seu suport i la seva professionalitat”, va dir referit als jugadors. Abans d'acabar el seu discurs, Luis Enrique va voler enviar un missatge optimista de cara al tram final de la temporada. Perquè no s'ha d'oblidar que malgrat que ja se sap que ell no continuarà el curs vinent lel Barça té molts reptes al davant. De fet, que ja es conegui el seu futur potser ajuda l'equip a jugar més alliberat i sense tanta tensió. “Queden tres mesos apassionants, estem en una situació difícil, especialment en una competició, però amb l'ajuda de tots i si els astres s'alineen capgirarem l'eliminatòria [PSG]. La meva dedicació serà plena durant aquests tres mesos”, va dir.

