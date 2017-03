“És un entrenador de llegenda al Barça”

L'anunci de la decisió de Luis Enrique de deixar el FC Barcelona al final de temporada va agafar de sorpresa a tothom, però no a Josep Maria Bartomeu. En declaracions a Barça TV, el president blaugrana va confirmar les paraules del tècnic asturià, que va explicar que havia avisat el club a l'estiu sobre quin podria ser el seu futur. El missatge de Bartomeu va ser molt clar, i és absolut respecte per la decisió, i agraïment etern. “Hem d'estar molt contents de la feina que ha fet i la que li queda. És la seva decisió, i nosaltres hi donem suport. Ja ho ha dit, ja va comunicar que valorava que aquest fos el seu últim any, i fa alguns dies ja ens ho va confirmar”, va assegurar el màxim mandatari blaugrana. “Ara ja no cal especular més sobre el seu futur. Necessitem que tothom estigui al màxim aquests mesos. Hem tingut un superentrenador durant aquests anys”, va celebrar Bartomeu, que va explicar com ho va dir a la plantilla. “Després del partit ho ha dit als jugadors. Tothom està trist perquè és un bon entrenador que ens ha donat molts èxits”, va explicar.

Bartomeu no va voler començar a parlar de possibles substituts de Luis Enrique de cara a la temporada que ve, i assegura que el club té temps. “Tranquil·litat. Treballarem amb discreció, però fins al 30 de juny l'entrenador és Luis Enrique. Hem guanyat vuit de deu títols i encara ens en queden tres per guanyar. Això segueix i ens queden uns quants mesos apassionants”, va recordar el president, que va situar el de Gijón entre els millors: “Luis Enrique és un entrenador de llegenda del Barça.”

Després de l'anunci, Ivan Rakitic va afirmar que l'equip està agraït i sorprès. “El mister ha entrat i ens ha comunicat la seva decisió. Ens hem quedat tots amb la boca oberta perquè no sabíem que ho anunciaria avui [ahir per al lector]. Esperava que seguís, però ho hem acceptat. Li desitgem el millor”, va dir el croat, que recorda que Luis Enrique el va dur al Barça: “Li estic molt agraït perquè és qui em va portar aquí.” “Ara toca treballar bé els mesos que queden perquè tenim reptes encara. Esperem tenir un final feliç”, va dir. Qui també va parlar va ser Pep Guardiola: “Com a seguidor, estic trist perquè perdem el millor entrenador per al Barça. En els tres anys que hi ha estat han fet un futbol meravellós.”