El lideratge és blaugrana

Diumenge passat, el Barça va superar un dur examen al Calderón. Dissabte vinent caldrà fer front a un Celta amb aspiracions europees i quatre dies més tard es presentarà l'enorme repte d'intentar remuntar un 4-0 contra el PSG coincidint amb la tornada dels vuitens de la Champions. I enmig d'aquest calendari vertiginós, la visita d'ahir de l'Sporting (18è) al Camp Nou apareixia com una cita propícia per ser resolta amb tranquil·litat. Unes expectatives que es van complir de sobres. Només cal observar el 6-1 que va reflectir el marcador final (3-1 en el descans). Però la satisfacció pels tres punts es va veure revalorada sobre manera després de l'ensopegada del Madrid al Bernabéu. Un empat in extremis contra Las Palmas (3-3) que permet als blaugrana situar-se al capdavant de la classificació amb un punt més que l'etern rival (57 i 56, respectivament). Cal recordar que els de Zidane tenen un partit pendent –contra el Celta–, però les expectatives blaugrana de cara al títol de lliga s'han multiplicat. De fet, ara els de Luis Enrique depenen d'ells mateixos. I amb el campionat en ebullició el clàssic del 23 d'abril al Bernabéu s'entreveu determinant.

Més enllà de la classificació, el triomf d'ahir contra l'Sporting també va ser ben profitós a nivell anímic. Va reactivar l'encert de cara a porteria de Neymar, autor d'un gran gol de falta, així com la confiança de Paco Alcácer i Rakitic, autor també de gols (el quart i el sisè, respectivament). A més, Messi, que tampoc va faltar a la cita amb el gol, va poder descansar l'última mitja hora. D'altra banda, el duel va permetre a Luis Enrique dosificar peces important –Piqué i Iniesta es van quedar a la banqueta– i perseverar en el 3-4-3 que va dibuixar l'equip quan atacava i que es transformava en l'habitual 4-4-2 quan tocava defensar. Una tàctica que ja es va emprar en l'últim compromís al Calderón i que va donar rendiment pel que fa al resultat (1-2). Ahir, però, la principal variant va ser observar Sergio Busquets fent tasques de central al costat d'Umtiti en les poques ocasions en què l'Sporting es va aproximar a l'àrea de Ter Stegen. Un recurs que va reflectir les limitacions de Busquets exercint aquesta funció. Pel que fa a Mascherano, que reapareixia després de tres setmanes de baixa per lesió, es va desplaçar cap al lateral dret quan calia inserir Busquets a la defensa.

Les titularitats de Denis Suárez i Rafinha van ser les principals novetats al mig del camp, que també va comptar amb Rakitic fent funcions de pivot, mentre que en punta no hi va haver canvis d'inici. De fet, va ser en el descans quan Luis Suárez va cedir la seva plaça a Alcácer, orfe de minuts des del 2 de febrer, i que va saber aprofitar l'ocasió.

Més enllà de les provatures, l'efectivitat del trident ofensiu blaugrana es va mantenir inalterable i va permetre que tot just onze minuts després del xiulet inicial el marcador de l'estadi ja reflectís un 2-0 favorable al Barça. Messi va fer el primer gol en aprofitar un precís desplaçament llarg de Mascherano cap al punt de penal, on el millor del món va superar de cap la mitja sortida del porter Cuéllar. Tot just dos minuts després, la connexió Neymar-Suárez va propiciar el segon gol. Se'l va fer Juan Rodríguez en pròpia porteria, en rebutjar malament un xut creuat de Suárez.

Lluny de protegir-se després d'aquests dos cops, l'Sporting va mantenir el plantejament atrevit, que en alguns moments fins i tot va semblar temerari. En aquest sentit, el tècnic sportinguista, Rubi, va ser fidel al seu estil més enllà de la dificultat de l'escenari. La recompensa va ser el gol de Carlos Carlos Castro (21'), atent per aprofitar el rebot procedent d'un xut al pal de Sergio Álvarez. El 2-1, però, va ser circumstancial, ja que novament la resposta blaugrana va ser gairebé immediata (26'). I és que Luis Suárez va aprofitar un rebuig defectuós de la defensa asturiana per establir el 3-1 mitjançant una preciós xut de volea.

Si hi havia algun dubte que el Barça tenia ben encarada la victòria, això es va ratificar tot just arrencar la segona part amb el 4-1 d'Alcácer. El punta de Torrent, que no jugava des del4 de febrer, va tenir com a aliat Messi, encarregat de pispar la pilota a la defensa fruit de la pressió i fer l'assistència de gol. L'ovació que va rebre el crac argentí en deixar el camp quan faltava mitja hora per al final –el va substituir André Gomes– va ser més que merescuda.

Des de la banqueta, Messi va poder observar com Neymar li agafava el testimoni com a primer llançador de faltes directes. I el brasiler ho va aprofitar demostrant que no es queda gaire enrere de l'argentí a l'hora de reflectir el seu talent en aquest tipus d'accions. De fet, la va aprofitar per establir el 5-1 (66') amb un gran colpeig, que va donar efecte a la pilota i la va fer entrar enganxada a l'escaire esquerre de la porteria de Cuéllar.

Ja a les acaballes (87'), Ivan Rakitic va completar la còmoda victòria amb el definitiu 6-1. Un gol, culminat també amb una gran definició, que serveix al migcampista croat per reivindicar-se després d'haver perdut presència en l'equip.