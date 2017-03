Tres candidats i l'últim terç de la lliga

El panorama que ha quedat en la lliga després de la jornada 25 deixa el FC Barcelona en el lloc més alt de la classificació, amb un punt i un partit més que el Real Madrid, i al Sevilla reforçat en la tercera posició, només un punt al darrere dels madrilenys. Després de moltes setmanes de persecució, el Barça torna a dependre de si mateix per encadenar el tercer títol. Si fos així, colpejaria fort el seu etern rival, que ha estat líder des de la jornada 9 i que, en alguns moments, ha tingut un avantatge de punts prou suficient per considerar-se el gran favorit. L'inesperat empat al Santiago Bernabéu de dimecres, contra la UD Las Palmas, ha esgotat la diferència que el Real Madrid havia acumulat durant el temps en què viatjava a velocitat de creuer i ara ja no pot mirar el Barça pel retrovisor. Això sí, l'equip de Zinedine Zidane encara conserva la possibilitat de sumar alguns punts més en el partit ajornat de la jornada 20, a Balaídos contra el Celta de Vigo, que tindrà lloc en una data encara per determinar. Sigui com sigui, a hores d'ara els blancs ja no són els únics que depenen de si mateixos en l'emocionant carrera pel títol de lliga.

Per la seva banda, el Sevilla s'ho mira des de molt a prop, arribant des del darrere i expectant amb la possibilitat d'una doble davallada dels dos gegants. El conjunt de Jorge Sampaoli ocupa la tercera plaça per mèrits propis, després de mantenir una regularitat i una fermesa impròpies d'un equip que, a més de lluitar al capdavant de la lliga, continua viu en la Champions League al mes de març. Al seu favor hi juga el fet que no patirà la pressió dels seus dos rivals. En contra, que haurà d'oferir un nivell competitiu propi d'un gran club europeu si vol optar de veritat al títol, el que seria, en tot cas, una sorpresa monumental.

Posant la lupa