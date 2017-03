El Barça destrossa al Celta i guanya confiança de cara al partit contra el PSG

En un dels millors partits de la temporada, el Barça s'ha imposat de forma contundent al Celta de Vigo en una nit de gran futbol al Camp Nou. L'anunci de Luis Enrique que no continuarà la temporada vinent no ha afectat l'equip, que li ha brindat una gran actuació a les portes del partit de tornada contra el PSG en la Champions de dimecres. El triomf i sobretot el bon joc reforcen la confiança de l'equip, que es manté com a líder.

Luis Enrique ha mantingut el sistema 3-4-3 dels últims dos partits amb Sergi Roberto fent de quart defensa quan el Barça defensava. El tècnic asturià ha deixat Mascherano i Iniesta a la banqueta, i de nou ha confiat en Rafinha d'extrem per la dreta. L'equip ha sortit des del primer minut amb les idees clares, sortint a pressionar al Celta, que ha fet al mateix a l'altre àrea. Avui, però, els blaugrana han estat molt més eficaços en la sortida. La millora en el rendiment de Busquets ha estat clau en aquest aspecte.

En el minut 13 el Barça s'ha pogut avançar després d'un teva meva entre Neymar i Messi però el xut de l'argentí l'ha enviat a córner Sergio Álvarez. Un minut després Neymar ho ha tornat a provar amb una vaselina que ha marxat fora després d'una jugada individual. Luis Suárez s'ha volgut afegir a la festa i en el minut 18 ha estat a punt de marcar després de desfer-se del seu defensor amb una gran autopassada i un canvi de ritme però el seu xut ha anat al pal. Messi ha recollit el refús però la seva rematada també ha topat amb el pal. El gol s'intuïa i ha arribat en el minut 23 després d'una nova genialitat de Messi, que ha rebut d'esquenes a la porteria rival, s'ha girat i ha començat una cursa desfent-se de tots els oponents que se li creuaven pel camí per acabar batent Sergio Álvarez amb un xut ajustat.

El segon gol, de Neymar, també ha estat una obra d'art. Rakitic ha recuperat una pilota, l'ha passada a Messi i aquest ha assistit al brasiler, que ha superat Sergio Alvárez amb una vaselina plena de delicadesa. El Celta estava completament superat. El guió no ha canviat en la segona meitat i el Barça ha continuat amb el seu festival. Només començar Sergi Roberto ha estat a punt de marcar després de trencar les línies del Celta per velocitat. Poc després, però, han arribat dos gols gairebé seguits. El primer, de Rakitic, en fora de joc, i després d'una jugada col·lectiva i el segon, d'Umtiti, en una jugada d'estratègia a la sortida d'un córner. Messi l'ha assistit. El defensa francès s'ha estrenat com a golejador amb el Barça. Messi ha completat la maneta amb una cursa marca de la casa poc abans que Wass fallés sol davant Ter Stegen en una de les úniques ocasions clares del Celta. L'altre l'ha tingut Aspas en l'últim minut.

L'equip i el Camp Nou han agafat una bona dosi de confiança de cara a creure en la remuntada europea contra el PSG. La missió és gairebé impossible però jugant com avui hi ha motius per l'esperança.