La grada d'animació sí que trobarà a faltar Luis Enrique

Luis Enrique no trobarà a faltar les rodes de premsa a partir de la pròxima temporada, això és evident, però per molt desgast que hagi patit aquests gairebé tres anys que fa que dirigeix el Barça i per molt cansat que estigui, segur que sí que trobarà a faltar viure de prop partits com el d'ahir contra el Celta. Gols, mil detalls de qualitat del trident, bon joc col·lectiu i tres punts vitals per continuar líders. Dolça golejada després del rebombori que ha generat en els últims dies l'anunci de la seva decisió de no continuar a la banqueta el curs vinent. Bomba sense danys col·laterals per ara. Per a tots aquells que dubtaven si el fet d'anunciar ara la no-continuïtat al club podria afectar negativament els jugadors i el joc, ahir va quedar clar que no. Bany i massatge contra el Celta de Berizzo.

Molts ulls estaven posats ahir lògicament en la reacció del públic després de fer-se oficial la notícia. Com era d'esperar, es van sentir crits de “Luis Enrique, Luis Enrique!” al Camp Nou, iniciats des de la grada d'animació, acompanyats, això sí, amb timidesa notable per la resta de l'afició. L'escena es va produir en el minut 44 de partit i es va repetir en el minut 40 de la segona part. Al gol nord es va poder veure també alguna samarreta amb el dorsal 21, però en general és cert que el culer estava ahir més centrat en el bon joc de l'equip.

Ja amb el 5-0, des de la grada d'animació es van sentir crits a favor de la remuntada contra el PSG dimecres vinent i es van mostrar també algunes pancartes amb els missatges “pit i collons!”, “passarem!”, “remuntada!” i “Barça!”. El 5-0 d'ahir contra el Celta és un bon assaig. Això sí, contra el PSG caldrà més conjunció entre una grada d'animació i un públic que continuen caminant per separat en molts moments. Dimecres caldrà més sinergies.