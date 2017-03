“Contra el PSG ho intentarem fins al final”

Luis Enrique creu en la remuntada contra el PSG. I el gran partit contra el Celta d'ahir li va reafirmar les sensacions. “Hem fet un partit molt complet. He vist disfrutar els jugadors. El Celta és un equip molt difícil de combatre perquè pressiona de manera individual i l'has de superar. Avui tots els jugadors han estat brillants. Quan aquests jugadors estan a aquest nivell disfruten i si el rival s'atreveix a pressionar-te pots acabar fent cinc gols”, va dir el tècnic asturià. L'equip sembla que cada cop es troba més còmode jugant amb el sistema 3-4-2, un nou esquema que ha donat fortaleses a l'equip. “Aquest sistema ens reforça clarament. Hem trobat més passadissos interiors, hem trobat més Messi, fixem defenses, tenim superioritat al mig del camp. Estem amb el que buscàvem.”

Luis Enrique va assegurar que el fet que hagi anunciat que marxa al final de la temporada no va tenir cap efecte en el partit: “Fa molts mesos que treballem per arribar en les millors condicions al final de la temporada. No ha tingut cap incidència.” Sobre la nova suplència d'Iniesta, va explicar que ho va fer perquè dimecres arribi en perfectes condicions: “A l'Andrés, se l'ha de cuidar cada cop més. Ha d'arribar en les millors condicions contra el PSG. Amb 25 minuts està en condicions per donar-nos el millor dimecres.”

Sobre la cita contra el PSG, Luis Enrique és dels que confia en la remuntada: “Tinc una fe indestructible que ens ficarem en l'eliminatòria. No sé en quin minut, però ho farem. Serà una nit especial perquè encara no hem tingut ocasió de remuntar. Arriscarem i ho intentarem fins al final.” D'aquell partit al Parc dels Prínceps, el tècnic va afirmar que després d'analitzar-lo profundament creu que van coincidir massa errades que normalment no es donen en un únic partit.

Luis Enrique espera un gran ambient dimecres al Camp Nou: “Encara que no haguéssim fet dos bons partits, la grada hauria estat amb nosaltres. Meravellós que tinguin fe. Aquest equip pot fallar en aspectes futbolístics però mai ha fallat en actitud.” També va haver-hi càntics al seu favor. “Sempre m'he sentit molt estimat i sempre he tingut el suport de l'afició. Vaig caure de peu en aquest club.”