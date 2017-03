Juanfran no es mourà

El lateral del Deportivo de la Corunya Juanfran es va tancar la porta ahir a una possible sortida del seu club en el mercat d'hivern. El defensa era una de les opcions que el Barça havia estudiat per tal de reemplaçar Aleix Vidal, lesionat de llarga duració. “Seria molt injust amb el Dépor si marxés ara en la situació viu el club. Al gener ja hi va haver una altra oferta molt bona econòmicament, però la meva intenció era no marxar i la vaig rebutjar. La meva intenció és quedar-me molts anys al Deportivo”, va assegurar.

Juanfran sí que va confirmar que l'interès blaugrana va ser real, però que el pas decisiu per treure'l de la Corunya no el va acabar de fer. Malgrat tot, es queda amb l'orgull d'haver estat sondejat per un equip de la magnitud del Barça. “És un gran elogi, és la repera que un club com el Barça s'interessi per tu. Hi va haver interès, però no una oferta formal. Ho sabia jo i ho sabia el Dépor. Segur que també hi havia altres jugadors, però també sembla que el Barça ha decidit que no fitxarà ningú”, va assenyalar.