“Si algú ho pot fer és el Barça”

Avui la prestigiosa revista France Football publica una entrevista amb Luis Suárez en què el davanter uruguaià es mostra convençut que el Barça pot aconseguir la remuntada contra el París SaintGermain demà a l'estadi. “Encara s'ha de jugar el partit de tornada. Farem tot el possible per donar una altra imatge i perquè la gent vegi com és el veritable Barça. Serà difícil capgirar la situació, però no impossible. Si hi ha un equip capaç de remuntar un 4-0 és el Barça. Tenim la qualitat i el caràcter per sortir d'aquesta situació”, assegura el davanter blaugrana sobre el partit de demà.

Quant a la possibilitat de guanyar alguna vegada la Pilota d'Or, un premi que precisament atorga la publicació francesa, Luis Suárez admet: “Tots els jugadors somiem a guanyar-la alguna vegada”, abans d'afegir, això sí, que “avui dia, hi ha un futbolista que mereix guanyar-la cada any, que és Leo Messi, i un altre que aspira a guanyar-la, que és Neymar”. El 9 del Barça, que s'autodefineix com un futbolista de perfil baix, no escatima elogis per als seus companys de trident: “Leo, Neymar i jo som els primers defenses, amb la nostra pressió. Estem aquí per mirar de recuperar la pilota i per tallar els atacs del rival, per protegir la nostra defensa. Correm amb aquesta idea al cap.”