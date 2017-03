Iniesta treu el cap

Ha jugat només una quarta part dels minuts dels últims quatre partits

“A l'Andrés se l'ha de cuidar cada cop més, ha d'arribar en les millors condicions contra el PSG. Havent jugat 25 minuts avui estarà preparat per donar-nos el millor dimecres que ve”, explicava Luis Enrique després del 5-0 al Celta a la sala de premsa de l'estadi. L'entrenador del Barça ha protegit el seu capità com un tresor durant les últimes setmanes, després del desastre del Parc dels Prínceps. Si dissabte passat Iniesta va aparèixer només en l'últim quart de partit, contra l'Sporting de Gijón no va sortir al terreny de joc; contra l'Atlético de Madrid, en l'important duel del Vicente Calderón de fa deu dies, va ser canviat en el minut 71, i contra el Leganés va jugar els últims 10 minuts. En total, després del partit d'anada contra el París Saint-Germain, el manxec ha jugat solament 104 minuts en quatre partits. Poc més d'una quarta part del total.

Luis Enrique ha fet el possible per tenir Iniesta en les millors condicions per al partit de demà. La dosificació dels últims dies obeeix al desig que el dorsal 8 blaugrana estigui fresc i alhora rodat perquè pugui oferir el seu màxim nivell en l'intent de remuntada del Barça contra el PSG. Al mateix temps, el tècnic asturià ha tingut en compte Iniesta en el canvi de sistema que ha introduït i que ha de ser una de les claus de l'enfrontament contra l'equip d'Unai Emery. En el 3-4-3 que ha projectat, Iniesta ocuparia, de manera natural, el costat esquerre del mig del camp, per bé que també podria jugar al vèrtex del mig del camp, més proper a la davantera. Aquesta, però, és una posició reservada a Leo Messi.

Sigui com sigui, seria una sorpresa que demà Iniesta no aparegués en l'onze inicial. A banda de les pistes que va donar Luis Enrique dissabte passat, el capità no ha desaparegut, ni de bon tros, de l'equip de les grans ocasions tot i els seus 32 anys i el fet que les lesions l'hagin perjudicat més del que seria desitjable aquesta temporada. L'últim cop que el seu estat físic el va apartar de la pilota va ser al gener, després de jugar a Anoeta, on va tenir molèsties al soli de la cama esquerra. El mes d'octubre, a València, es va fer un trencament parcial al lligament lateral extern del genoll dret i en el primer partit de la temporada, en l'anada de la supercopa d'Espanya, al Sánchez Pizjuán de Sevilla, una distensió de la càpsula posterior del genoll dret. Per tot plegat, Iniesta ha participat només en 23 dels 43 partits que, fins ara, ha disputat el Barça aquesta temporada (13 de lliga, cinc de Champions, quatre de copa i un de supercopa d'Espanya). En tot cas, demà se l'espera a l'estadi.