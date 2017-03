Unai Emery va donar ahir una notícia a la sala de premsa. El tècnic del PSG va descartar Thiago Motta i va explicar que espera poder disposar de Rabiot i Di María. Pel que fa a l'eliminatòria, va explicar que no té por de l'ambient de remuntada que hi ha a Barcelona, però va mostrar màxim respecte pel Barça. “La confiança que tinc en el meu equip és la mateixa que tenia abans de l'anada, igual que el respecte que tinc pel Barça és el mateix que abans d'aquell partit. Jugarem amb personalitat contra un gran equip i pensant que és la continuació de l'anada”, va dir Emery, que va donar les claus del triomf del seu equip: “Necessitem jugadors al cent per cent. Hem d'estar concentrats els noranta minuts, atacar, defensar i patir tots junts. Hem d'atacar per fer patir també el Barça i reforçar el respecte cap a ells. Hem de saber que en noranta minuts poden passar moltes coses i hem d'estar preparats.”

El tècnic basc va explicar també que hauran d'estar molt concentrats “per tot el que poden fer individualment”. “Hem de treballar molt els duels individuals contra ells.”

Pel que fa a Blaise Matuidi, el migcampista va ser clar en dir que no tenen por de ningú: “Sabem que ens enfrontem amb un bon equip. No ens fa por ningú. Messi és un gran jugador, tenim respecte pel Barça, però estem centrats en el nostre joc.”