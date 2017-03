“No ens hem de tornar bojos”

Abans que Luis Enrique sortís a la sala de premsa de la ciutat esportiva ho va fer Luis Suárez, que va ser el jugador blaugrana escollit per valorar la visita del PSG d'aquest vespre. Va ser, doncs, el primer encarregat de transmetre el discurs esperançador de cara a poder aixecar el 4-0 encaixat fa tres setmanes al Parc dels Prínceps. “La derrota de l'anada ens va doldre, però el futbol té de bo que en pocs dies et dona l'oportunitat d'aixecar-te i l'equip ho ha demostrat en els últims partits”, va comentar fent referència a la millora de joc registrada des de llavors.

L'uruguaià va revelar que l'equip “fa dies que té ganes de disputar el duel d'avui”, que va qualificar de “desafiament”. De fet, el considera un dels més importants de la seva carrera. I a mesura que s'aproximava la cita, les expectatives del vestidor han anat augmentant. “És un resultat difícil de capgirar, però en futbol res és impossible i cal estar convençuts que ho podem fer”, va manifestar Suárez, que va afegir que “si un equip ho pot aconseguir és el Barça, mitjançant la seva filosofia de joc”. En aquest sentit, va destacar el caràcter que s'ha mostrat en altres moments complexos dels últims tres anys: “Aquest equip ha demostrat que se sap aixecar. Ho va fer en la primera temporada amb Luis Enrique, i l'any passat en la recta final de la lliga.”

Al llarg de la compareixença, el davanter va reiterar la importància d'evitar precipitacions: “El partit durarà 94 o 95 minuts i cal ser pacients. No hem d'anar a la desesperada. Cal ser ambiciosos, però no tornar-nos bojos des del primer minut.” Una recepta que també va recomanar per al públic de l'estadi: “Que la gent tingui paciència. Els jugadors som els primers que volem capgirar l'eliminatòria i entrar en la història del club. Les estadístiques indiquen que és durant la segona part quan estem millor. Cal jugar amb tranquil·litat.”

Suárez considera “agosarat” assegurar que rebre un gol del PSG a l'estadi ensorraria el somni de remuntar, tot i que és conscient que cal minimitzar les ocasions del rival. En aquesta missió, caldrà mantenir ben vigilat Edinson Cavani, principal referent ofensiu del conjunt francès. “Tenim una gran relació fora del camp”, va explicar el blaugrana en referència al seu compatriota, nascut com ell a la localitat uruguaiana de Salto. “Però hem parlat d'altres coses”, va indicar quan se li va preguntar si havien conversat sobre el compromís d'avui.

En relació amb els companys, va elogiar la influència d'Andrés Iniesta, “un dels millors migcampistes del món” i “un benefici” per a qualsevol jugador que té el manxec com a aliat al terreny de joc. “Tothom sap que genera tranquil·litat tenir un jugador com l'Andrés, tot i que el tècnic decidirà qui juga avui”, va concloure Suárez.

