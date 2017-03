Remuntada i cap a Nyon

Premi aconseguit. El Barça juvenil es va desfer del Porto ahir al Miniestadi i serà a la Final Four de la Youth League, que es disputarà a l'abril a Nyon, on s'enfrontarà en semifinals al Salzburg. Els de Gabri, això sí, van haver de patir fins a l'últim minut i remuntar –els portuguesos, com el Dortmund fa dues setmanes, també van marcar primer– amb gols d'Abel Ruiz i de Mboula, de penal, en el tram final.

Els blaugrana van sortir molt entonats, van començar tenint el domini i també es van aproximar ben aviat amb perill a la porteria rival. Abel Ruiz, de fet, va veure com li anul·laven un gol per un fora de joc previ de Mboula i poc després Collado va caure dins l'àrea sense que el col·legiat belga xiulés res. La reacció del Porto, però, que també va demostrar ser un conjunt amb bon tracte de la pilota i de qualitat, no es va fer esperar i les forces es van anar igualant. La paciència i també la prudència van predominar en tots dos equips, però van ser els blaugrana, tot i estar molt imprecisos, els que van crear perill de debò en la resta de la primera part, amb dues accions d'Abel Ruiz. Primer, amb un llançament de falta, i poc després, amb una rematada molt forçada a centrada de Mboula. Abans, el matx s'havia anat embrutant a poc a poc, ja que quan no en feien prou amb la solidesa i concentració de totes les seves línies, els portuguesos no tenien cap mena de problema a fer servir el joc dur. Precisament arran d'una forta entrada rival, Alasana, amb un esquinç al turmell, ja no va poder entrar al camp després del descans i va ser rellevat per Monchu.

El guió en l'inici del segon temps no va variar en excés al que s'havia vist fins llavors. Més domini dels de Gabri, però amb problemes per trobar espais i per contrarestar la intensa pressió rival. El Porto s'anava trobant cada cop més còmode en aquest context i quan faltava mitja hora es va avançar amb una rematada de cap de Bruno Costa, sense oposició, gràcies a una bona centrada de Cassama. Al Barça li va costar assimilar el cop però es va refer i quan faltaven quinze minuts va aconseguir l'empat, obra d'Abel Ruiz, que va controlar dins l'àrea la magistral passada entre línies de Collado, que gairebé era mig gol, i va superar amb precisió Diogo Costa. L'1-1 va donar ales al Barça, que no volia jugar-s'ho tot en una tanda de penals. I va ser precisament des dels onze metres, i en els últims cinc minuts, que va arribar el gol del triomf. Guillemenot, que havia entrat poc abans per Lee, va ser objecte d'un clar penal i Mboula no va fallar, tot i que el porter va arribar a tocar la pilota. El temps afegit va ser un setge total dels portuguesos, que també van reclamar un penal, però el marcador ja no es va moure més.