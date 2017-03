Així és impossible sortir derrotat

La gent blaugrana creu en els miracles. I per això, ahir no va fallar a l'equip, que necessitava la seva gent per fer possible una remuntada històrica. 96.290 espectadors van omplir les graderies del Camp Nou en la que va ser la segona millor entrada de la temporada, només superada pel clàssic contra el Real Madrid. Des del primer minut els seguidors del Barça van donar suport a l'equip, pressionant com el jugador número 12 l'equip parisenc. Dos mosaics, al lateral, amb el missatge “Tots amb l'equip” i al gol nord, amb el lema 1899, amb la senyera, la creu de Sant Jordi, l'escut del Barça i diverses icones de Catalunya i Barcelona, com la Sagrada Família i la Moreneta. També van fer onejar unes banderoles.

Amb l'arribada dels gols, l'afició va anar encoratjant l'equip cada cop més i ni tan sols amb el 3 a 1 va perdre la fe. Va ser una destrempada general però mai va deixar d'animar. La bogeria es va desfermar amb el gol de Sergi Roberto. Van ser tres gols en set minuts que van fer esclatar el Camp Nou, un camp que quan presenta ambients com el d'ahir és impossible que el Barça en surti derrotat.