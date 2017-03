La renovació, el millor regal d'aniversari per a Rakitic

Aquesta temporada, el Barça ja ha fet oficials les renovacions de jugadors clau com Mascherano, Busquets, Neymar i Luis Suárez, i ahir, l'endemà de la remuntada contra el PSG, li va tocar el torn a una altra peça clau del conjunt blaugrana, Ivan Rakitic. Josep Maria Bartomeu ja havia emparaulat amb el croat una revisió del seu contracte si el seu rendiment era l'òptim durant les seves primeres dues temporades, i l'anunci –a final de gener el jugador ja va reconèixer que les negociacions anaven molt ben encaminades– era només qüestió de dies. Avui mateix, quan complirà 29 anys, Rakitic signarà el seu nou contracte com a blaugrana, que s'ampliarà del 2019 al 2021 i que veurà millorades les seves condicions econòmiques i també farà augmentar la seva clàusula de rescissió, que passarà dels 100 als 125 milions d'euros. D'aquesta manera, el migcampista croat, que sempre ha manifestat el seu desig de continuar jugant molts anys al Barça, s'assegura un futur com a blaugrana per almenys quatre temporades més. Si compleix el seu contracte, de fet, l'acabaria ja amb 33 anys.

Peça decisiva en les dues primeres temporades com a jugador del Barça i també en els vuit títols aconseguits pels blaugrana en aquests poc més de dos cursos, Rakitic havia perdut una mica de protagonisme en els primers mesos d'aquesta temporada, però en les últimes setmanes està recuperant el seu nivell habitual, com es va veure contra el PSG. “Ha estat, és i serà un jugador molt important”, havia advertit Luis Enrique fa uns mesos, quan comptava menys amb el croat. El temps i els fets, com prova aquesta renovació, han tornat a donar la raó al tècnic asturià.