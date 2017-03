L'hereu es fa gran

No ha de ser fàcil ser designat hereu del millor jugador de tots els temps, haver de carregar a les espatlles el pes que significa per al barcelonisme en particular i per al futbol en general Leo Messi, una llegenda viva que perdurarà per sempre, i amb una col·lecció interminable al currículum de gols, accions, gestes i èxits que ja formen part de la història daurada de l'esport rei. Neymar, però, va demostrar dimecres que ho té tot per agafar en el futur els galons de Messi, que té la capacitat per liderar d'aquí a unes temporades el Barça a la recerca de noves fites, com ja va fer anteriorment amb el Santos i amb la selecció del Brasil. “És el millor partit que he jugat mai. Pels gols, per la història i pels dos equips que ens hem enfrontat”, va admetre l'11 blaugrana després del duel. Perquè en una nit en què tot el Barça va sobresortir en l'aspecte coral i en què l'heroi va ser Sergi Roberto, el líder va ser Neymar, que va llegir a la perfecció l'atenció defensiva que havia generat Messi a la pissarra d'Unai Emery, que el va engabiar, per explotar la seva enorme qualitat en l'un contra un. I no només això, ja que el brasiler també va variar en la segona meitat el seu joc, una clara demostració de maduresa, intercalant les accions individuals amb la combinació en horitzontal, després d'un primer temps en què va abusar de les conduccions i de les passades precipitades en llarg. Tot i així, ja en la primera meitat, Neymar va demostrar que mantenia l'estat de gràcia dels últims dos partits. El brasiler, de fet, ja havia estat a punt de marcar abans, amb un fort xut des de la frontal que va sortir fora per ben poc. I no només això, ja que Neymar també evidenciar el seu lideratge abans d'un llançament de córner, en què no va dubtar a demanar ànims a l'afició, aixecant els braços, una mostra de personalitat que va encendre el Camp Nou, conscient que els jugadors necessitaven el seu alè per assolir la remuntada.

El primer temps del brasiler, però, només va ser l'aperitiu del seu menú. I és que després de la represa va arribar el plat fort, que Neymar va encetar forçant el penal del 3-0, de Meunier, que el va travar amb el cos després de relliscar. Ja llavors les revolucions de tot el Barça estaven pels núvols, i més en el cos d'una persona de sang calenta com Neymar, que en un primer moment no va pair del tot bé el cop rebut amb el gol de Cavani. Semblava que l'11 blaugrana, com en altres ocasions, sortiria del partit i faria la guerra pel seu compte, ja que només dos minuts després del 3-1 va etzibar una puntada de peu a Marquinhos pel darrere i sense la pilota en joc que li va valer una targeta groga. L'acció, però, va ser un fet puntual, ja que a partir d'aquest moment Neymar es va oblidar dels jugadors del PSG i es va centrar a demanar la pilota als seus companys, per mirar de trencar la defensa francesa com fos, a banda d'acompanyar Luis Suárez en la seves protestes constants a l'àrbitre Deniz Aytekin, que ja en aquells moments estava superat per les circumstàncies. I faltaven les postres més dolces, que van arribar en forma de set minuts màgics en què Neymar es va carregar l'equip a l'esquena. Primer, és clar, amb el 4-1, un golàs de falta directa que va entrar per tot l'escaire, i que en aquells moments va semblar que era només un gol honorífic. Quedaven dos minuts per al final del temps reglamentari, i tot i així Neymar, que tot just després del 4-0 de París va apel·lar a la fe, va celebrar le gol amb esma, com si la remuntada encara entrés en els paràmetres de la lògica. I es va produir el penal de Marquinhos a Luis Suárez, i tot i que Messi havia executat a la perfecció el seu llançament, Neymar no ho va dubtar i va demanar la pilota, una autèntica demostració de personalitat, i el 10 blaugrana li va concedir. “En el penal m'he hagut de concentrar molt per marcar-lo”, va afirmar després del duel el brasiler, que com és habitual en ell va fer la seva clàssica paradinha per enganyar Trapp.

I va arribar el temps afegit, i amb ell el somni de certificar la remuntada més bestial de la història de la Champions. Ja no hi havia temps ni per combinar ni per buscar les accions personals. Només quedava penjar pilotes al cap de Piqué i esperar el miracle. I Ter Stegen, amb una recuperació salvadora després d'una pèrdua d'Arda Turan, va obrir la porta a l'últim intent, una falta molt llunyana en què, de nou, va emergir la figura de Neymar. En un primer moment, la centrada del brasiler va quedar curta, però ell mateix va agafar el refús, va conduir la pilota per buscar el moment precís i va posar la pilota amb tacte, amb la cama esquerra, una centrada mil·limètrica a l'espai mort entre l'última línia defensiva del PSG i Trapp, el lloc ideal perquè emergís l'ànima de Sergi Roberto per completar la fita. “Som conscients que hem fet història. Sabíem que un equip com el Barça ho podia fer tot”, va confessar l'11 blaugrana. I és clar, amb la consecució del 6-1 es va produir la bogeria col·lectiva i també l'alliberació de Neymar, que després de córrer cap al córner, per participar en la pinya de l'equip, es va quedar tot sol, celebrant el miracle amb l'afició, moment en què Messi es va acostar a ell per abraçar-lo. Va ser un moment força significatiu, ja que en certa mesura l'astre argentí, el protagonista de mil i una nits memorables al Camp Nou, va agrair a Neymar el seu lideratge puntual, el partit en què l'hereu del millor futbolista de tots els temps es va fer gran.