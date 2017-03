Ressò mundial de la gesta blaugrana contra el PSG

Va ser històrica i quedarà en la retina de tots els culers, però també de tots els aficionats al futbol d'arreu del món, tal com es va veure, per exemple, en el vídeo de quatre dels millors exfutbolistes d'Anglaterra –l'exblaugrana Gary Lineker, Rio Ferdinand, Steven Gerrard i Michael Owen– celebrant el gol de Sergi Roberto, que s'ha fet viral. Com ells, segur que molts aficionats a l'esport rei es van fer ressò de la remuntada del Barça, igual que ho van fer tots els mitjans de comunicació importants d'Europa i del món.

A França, la visió era molt clara: proesa del Barça i ridícul del PSG. L'Équipe titulava “Inqualificable”, i el diari Le Parisien era molt més gràfic: en la seva edició en paper titulava “La bufetada”, mentre que just després de l'eliminació dels homes d'Emery parlava d'“eliminació inexplicable”. I Le Figaro ho qualificava d'“humiliació a Barcelona”. Per la seva banda, el belga Le soir titulava amb la paraula de la nit: “Remuntada”.

“Nit màgica a la copa d'Europa”, titulava el Bild alemany –referint-se també a la golejada del Dortmund a Benfica–, i des de Portugal O Jogo assegurava: “El Barça fa l'impossible”. La rendició a la gesta del Barça també va arribar a Itàlia. La Gazzetta dello Sport titulava “Increïble Barça” i qualificava la remuntada d'“històrica”, alhora que recordava que “mai un 4-0 a Europa havia estat remuntat”. Tuttosport es feia ressò de les apostes i assegurava que “el Barça fa embogir les quotes” mentre que, a Il Corriere dello Sport, el periodista Alessandro Vocalelli va titular el seu article d'opinió amb un elogi al Barça: “Quan el futbol es converteix en poesia”.

Per la seva banda, a Grècia, el Barça també va ser protagonista de les portades. El diari Goal il·lustrava la seva amb Neymar i el lema del FC Barcelona, “Més que un club!”, i el diari L'Efemèride recordava el lema amb què Obama va guanyar les eleccions a la Casa Blanca: “Yes, we can”.

Sud-amèrica, rendida