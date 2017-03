L'únic que els faltava

“És molt difícil comparar el que hem fet amb cap altra gesta de l'esport”, va assegurar dimecres, sense dubtar, Gerard Piqué, per intentar explicar tot el que significava la remuntada aconseguida contra el PSG. No era per a menys. Mai abans, en tota la història de les competicions europees, cap equip havia superat una eliminatòria després d'haver encaixat un 4-0 en l'anada. No és estrany que Luis Enrique també afirmés que havia estat “una nit inexplicable en paraules i una victòria de fe”. Perquè el que va aconseguir el conjunt blaugrana va ser històric.

Però no és el primer cop, en els últims anys, que el Barça torna a fer història. Aquesta última proesa de l'equip capitanejat per Andrés Iniesta i liderat per Leo Messi s'ha d'unir a les moltes que ha assolit durant l'última dècada, com aquell sextet amb Pep Guardiola –primer mundial de clubs en la història per als blaugrana–, la repetició del triplet, ja amb Luis Enrique a la banqueta, diverses golejades escandaloses contra l'etern rival, el Madrid, i tant al Camp Nou com al Santiago Bernabéu, o el domini en la lliga, que en els últims anys gairebé només és de color blaugrana.

Una remuntada històrica, amb una dificultat fins i tot major a aquelles en què es va haver de remuntar un 3-0, contra el Goteborg, el 1986, o contra l'Anderlecht o l'Ipswich Town, a finals dels 70, era l'únic que faltava a aquest grup de jugadors, que fins fa uns anys també tenia llegendes com ara Valdés, Dani Alves, Puyol o Xavi. Ara el bloc que comanden Piqué, Busquets, Iniesta i Messi –quatre jugadors formats a la Masia i que formen bona part de la columna vertebral de l'equip– i nodrit de diversos reforços, alguns de casa, com són Sergi Roberto o Rafinha, i també de fora, amb Neymar i Luis Suárez com a noms més destacats, també podrà dir que va aconseguir una remuntada mítica. Amb majúscules. Res a veure, per exemple, amb la de fa quatre anys contra el Milan, quan el resultat per haver de superar només era d'un 2-0. Ja es pot dir que la de dimecres és la remuntada més gran aconseguida mai en tota la història del Camp Nou en els gairebé 60 anys que fa que existeix i, probablement també, de l'entitat blaugrana. Ni la UEFA, en un estudi basat en els precedents, donava cap possibilitat de classificació al Barça. Aquests jugadors, però, encara havien de dir-hi l'última paraula. “Sempre hi ha hagut una esperança. Hi hem cregut fins al final”, deia Iniesta per resumir una nit perfecta.