Entre el xandall i la ploma i el tinter

Juan Collantes i Cristian Garcíadestaquen la seva facilitat per gestionar grups i per tractar el jugador

Quina estreta relació tenen Pepe Mel (Madrid, 1963) i Cail Lograft? El vincle no és futbolístic. Són pare i fill. La resposta la trobem a les pàgines interiors de la novel·la de misteri El mentiroso, publicada l'any 2011. En aquesta obra, l'actual preparador tècnic del Deportivo de la Corunya dona vida a un excèntric milionari enamorat de l'arqueologia i la història que creua mig món per mirar d'aconseguir uns antics manuscrits trobats a la cova de Qumran, a prop del mar Mort. La troballa sacseja els fonaments de l'actual Església Catòlica i acaba desembocant en una persecució que involucra les màfies egípcies i al mateix Vaticà. Entrenador i novel·lista. Una rara avis en el món del futbol. Un tipus peculiar. Només a ell se li acudiria un fil conductor que fos capaç d'unir en una seqüela posterior [El camino al más allá, publicada el 2013] ingredients tan distants com el derbi Betis-Sevilla amb una cèl·lula terrorista islàmica i la cúria vaticana. La prueba, el títol del seu tercer llibre, podria servir també per titular el repte que se li presenta ara a terres gallegues. Pepe Mel va ser fitxat fa tres jornades com a substitut de Gaizka Garitano amb l'objectiu d'allunyar l'equip del descens i, de moment, el factor revulsiu està funcionant. Tres partits, cap derrota encara. Mel va agafar el Dépor quart per la cua, dos punts per sobre dels llocs crítics, i ja ha sumat 5 punts dels últims 9 possibles (1-1 contra l'Atlético, 0-1 a El Molinón i 1-1 contra el seu Betis).

De la ploma i el tinter al xandall i la pissarra. De la ficció al dia a dia a la ciutat esportiva d'Abegondo. L'escriptura és la seva afició, el futbol és la seva passió. Múrcia, Tenerife, Getafe, Alavés, Polideportivo Ejido, Rayo, Betis, West Bromwich Albion i Dépor. La llista és llarga. Un entrenador nòmada que deixa bon record en la majoria de futbolistes amb qui treballa: “És un entrenador a qui li agrada molt la pilota i els exercicis de possessió. Exigent i un gran gestor de grups. Segurament la seva millor virtut seria la capacitat que té per controlar i gestionar un vestidor, perquè té un tracte proper amb els jugadors”, explica Cristian García, ara al Terrassa, i amb qui va coincidir al Poli Ejido –el 2010 Pepe Mel se'l va voler endur al Betis, però acabava de signar amb la Ponferradina–. “És un entrenador amb molta personalitat. Amb caràcter. Té les idees clares. Li agrada el treball psicològic amb el jugador i futbolísticament, si pot, aposta per l'alegria en l'aspecte ofensiu si el perfil de la plantilla ho permet”, confessa a L'Esportiu Juan Collantes, ara a l'UCAM Múrcia, i amb qui va coincidir durant l'etapa de tots dos a Vallecas.

Pepe Mel dirigirà aquesta tarda a Riazor el seu partit número 159 a primera divisió [521 partits suma com a entrenador]. Fins ara mai ha estat capaç de guanyar contra el Barça. El balanç, vuit derrotes i un empat.