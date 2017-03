Neymar i Rafinha, baixes per a Riazor

Luis Enrique no podrà comptar amb Neymar i Rafinha de cara al partit de demà a Riazor contra el Deportivo. Els dos brasilers, que ja no han participat en l'entrenament d'aquesta tarda, no han entrat a la llista de jugadors que viatgen en les properes hores a A Coruña. Segons el comunicat mèdic del club, Neymar té unes molèsties musculars a l'adductor de la cama esquerra, i Rafinha té una grastroenteritis.

Masip, per decisió tècnica, i Aleix Vidal i Mathieu, lesionats, tampoc són a una llista on sí que hi és el jugador del Barça B Carles Aleñá.