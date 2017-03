Que l'elogi no distregui

Quan encara no s'han acabat els elogis provinents de tot el món per la gesta heroica que el Barça va fer remuntant un 4 a 0 al PSG en la Champions, la lliga torna a trucar a les portes de l'equip blaugrana, al qual encara li queda molta feina per fer en aquesta competició. L'elogi sempre afalaga, però també pot distreure, i els de Luis Enrique necessiten tornar de seguida a tocar de peus a terra per no perdre pistonada en la lliga després d'haver reviscut quan, no fa tantes setmanes, molts el donaven per mort. Les ensopegades del Madrid contra el València i Las Palmas han donat vida al Barça, que ja torna a dependre d'ell per ser campió, però això exigeix no espifiar-la més i mantenir la bona dinàmica dels últims partits.

El culer, a priori, pot estar tranquil, perquè fa tota la sensació que l'equip ara mateix es troba en el millor moment de la temporada. Els dubtes generats per un joc irregular, la derrota de París i la victòria pírrica contra el Leganés al Camp Nou ja són història, i l'evolució és clarament positiva. A Luis Enrique se li va reclamar una reacció, i l'ha portada a terme. Primer de tot, amb un canvi de sistema, del 4-3-3 s'ha passat al 3-4-3, que està donant els seus fruits, i després, aclarint el seu futur, una decisió que l'ha alliberat personalment i que ha beneficiat el grup, més unit que mai per l'objectiu de brindar al seu tècnic el millor dels comiats assolint títols.

I per seguir somiant en èxits, el primer que cal fer és guanyar avui el Deportivo de la Corunya a Riazor. Comparat amb el que va fer l'equip contra el PSG, aquest repte no sembla gaire complicat, però tota prudència és poca. Massa ensopegades ha tingut el Barça aquesta temporada pensant-se que amb la llei del mínim esforç en tindria prou. Els jugadors, però, sembla que han après la lliçó.

Malgrat el bon funcionament del nou sistema, és molt possible que avui Luis Enrique torni als orígens i recuperi el 4-3-3 amb Sergi Roberto i Jordi Alba de laterals. Al centre de la defensa, les alternatives són diverses. Hi podria situar Mascherano i Piqué i donar descans a Umtiti, que ho està jugant tot. Al mig del camp, Busquets, que torna a estar a un bon nivell, farà de mig centre, i un dels interiors és molt possible que l'ocupi André Gomes. L'altra plaça ha de sortir entre Denis Suárez, Rakitic i Iniesta. Luis Enrique va donar la llista de convocats i no hi eren ni Neymar ni Rafinha. El brasiler, clau en el triomf contra el PSG, té molèsties musculars a l'adductor de la cama esquerra, i l'hispanobrasiler té una gastroenteritis. Precisament, l'absència d'aquests dos futbolistes fa que encara tingui més sentit el retorn al sistema amb quatre defenses. Arda Turan serà qui reemplaçarà Neymar a la banda esquerra de l'atac. Els altres dos llocs seran per a Luis Suárez i Messi. El tècnic asturià també s'endú Carles Aleñá.

Si el Barça va rebre una bona injecció de moral després de la històrica remuntada europea, al Dépor aquesta dosi de confiança li ha arribat amb el canvi a la banqueta. Des de l'arribada de Pepe Mel, l'equip gallec es manté invicte. Va empatar amb l'Atlético de Madrid (1-1), va derrotar un rival directe, l'Sporting de Gijón (0-1), i va empatar amb el Betis, en el temps afegit i de penal (1-1), el partit que havia estat ajornat a principis de febrer. Malgrat aquesta reacció, la seva situació en la classificació segueix sent complicada, ja que ocupa l'última plaça de la salvació. El Deportivo, a més a més, afronta el duel contra el Barça amb moltes baixes importants. Pepe Mel no podrà disposar del brasiler Sidnei Rechel, que té una lesió muscular de grau 1, no ha recuperat Guilherme dos Santos i tampoc disposarà dels sancionats Pedro Mosquera i l'internacional romanès Florin Andone, màxim golejador de l'equip. Tot un grapat de contratemps per un equip que en aquestes últimes setmanes ha fet un esforç físic important. No cal oblidar, a més a més, que després de la visita del Barça tenen el derbi gallec contra el Celta, un partit que sempre és especial.