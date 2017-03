Un retorn a la lliga molt dolorós

Quatre dies després d'aconseguir una gesta històrica, amb la remuntada contra el PSG, el Barça ha tornat a la terra i ho ha fet de la manera més cruel, amb una derrota –la tercera en el que va de campionat– totalment inesperada a Riazor, que l'allunya del títol de lliga. I és que el conjunt blaugrana ja no depèn d'ell mateix i aquesta nit podria perdre el lideratge, si el Madrid no falla al Bernabéu contra el Betis. Amb diverses rotacions, el Barça s'ha ennuegat contra el sòlid plantejament del conjunt gallec, i tot i dominar gairebé tot el partit, no ha estat gens fi i ha acabat sucumbint per culpa de dos gols de córner. El primer, amb error de Ter Stegen inclòs, poc abans del descans. El segon, en un córner inexistent, a falta d'un quart d'hora. Entremig, Luis Suárez havia empatat just després del descans, però els de Luis Enrique no han trobat la manera de fer més gols i han acabat perdent tres punts vitals.

Tot i no tenir disponible cap dels extrems dels últims partits, Neymar i Rafinha, Luis Enrique ha continuat apostant pel 3-4-3 de les últimes setmanes. Els seus llocs els han ocupat Arda Turan i Denis. Al darrera, Jordi Alba ha estat un dels tres centrals, juntament amb Mascherano i Piqué. En total, cinc canvis respecte l'onze de dimecres, ja que també han jugat André Gomes i Sergi Roberto com a interiors. El Barça ha començat tenint el control però li ha costat molt crear perill. Tot i això, a través d'una bona pressió, ha aconseguit moltes recuperacions ràpides i fruit d'això ha estat gairebé tota la primera part amenaçant l'àrea rival, tot i que amb prou feines ha passat d'això. I és que la falta de precisió, li ha impedit trobar espais i gaudir d'oportunitats realment clares. Fins gairebé la primera mitja hora de joc de fet, no ha arribat la primera, amb una rematada de cap de Suárez, que tot i estar sol, ha rematat massa centrat. El Barça ha apostat per la paciència i tot i estar poc fi, ha continuat dominant i trepitjant l'àrea cada cop més. A deu minuts del descans, Sergi Roberto també ha estat aprop de marcar, però amb poc angle, ha preferit fer la passada de la mort per Suárez i ha vist com Lux li endevinava molt bé la intenció. Semblava que s'apropava el gol del Barça, tot i que a estones jugava amb el fre de mà posat, però a cinc minuts d'arribar a la mitja part, l'escenari ha canviat del tot. Ter Stegen ha evitat el gol amb una gran estirada en una rematada de primeres de Joselu, però en l'acció següent, en el córner, ha regalat el gol, precisament a Joselu, després d'intentar agafar una pilota que se li ha escapat de les mans. Sense haver fet gran cosa en atac, però sí amb un partit molt seriós, el Deportivo s'ha avançat en el marcador. Una rematada de Piqué que ha fregat el travesser, en un servei de córner, ha estat l'única reacció al gol del conjunt gallec abans de marxar cap als vestidors.

Però no han passat ni dos minuts del segon temps, que ha arribat l'empat del Barça, obra de Luis Suárez, caçant una pilota a l'àrea. 21è gol en la lliga per a l'uruguaià, que ha tornat a mostrar el seu olfacte golejador gairebé únic. Sorprenentment, amb el gol dels blaugrana, el partit s'ha descontrolat com no ho havia fet fins llavors i el Depor, aprofitant els espais, ha creat molts problemes als de Luis Enrique, que ha reaccionat amb un doble canvi, faltant poc més de 30 minuts per al final. Iniesta i Rakitic han rellevat Arda Turan i André Gomes, molt espessos els dos, i l'equip ha passat a jugar amb un 4-3-3. Denis ha passat a l'extrem esquerre, on ha centrat molts dels atacs, i Sergi Roberto ha endarrerit la seva posició per ocupar el lateral dret. Amb una marxa més que en la primera part, el Barça ha millorat i ha anat sotmetent poc a poc el Deportivo, cada cop més tancat a la seva àrea, però que ha anat resistint el pas dels minuts, intentant treure profit d'alguna contra aïllada. Però com en la primera part, de córner, ha arribat el gol dels gallecs. Primer Arribas ha rematat al pal, l'àrbitre ha indicat córner, tot i que no ho era, i en el segon intent, Bergantiños ha tornat a posar pel davant al Deportivo. Faltant quinze minuts, Luis Enrique ha donat entrada a Paco Alcácer per Denis. Suárez ha tornat a tenir l'empat a les seves botes, però Lux ho ha evitat, desviant la seva rematada de primeres a passada de Sergi Roberto. El setge a l'àrea del Dépor ha estat total però l'única ocasió realment clara, un llançament de falta de Messi, totalment desaparegut aquesta tarda a Riazor, ha sortit fora. Al final, fins i tot Ter Stegen ha evitat el tercer gol.