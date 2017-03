Derrota en la lliga 19 partits després, i de nou a Galícia

La Corunya s'havia convertit en els darrers cursos en un camp talismà per al Barça, que fins ahir encadenava sis triomfs, i amb 24 gols a favor –quatre per partit– i només cinc en contra. Els blaugrana, de fet, havien resolt les dues darreres visites amb dues golejades, un 0-4 i un 0-8. Ahir, però, aquesta dinàmica se'n va anar en orris i va posar damunt la taula la realitat històrica que diu que la Corunya no és un lloc gaire propici per al Barça, que malgrat els seus excel·lents darrers resultats té un bagatge global desfavorable, ja que dels 45 Deportivo-Barça de la lliga que s'han disputat fins ara, els locals n'han guanyat 18 i els blaugrana, 17, mentre que en deu ocasions el resultat final ha estat d'empat.