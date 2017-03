Onze ‘finals' de lliga

Matemàticament és irrefutable. El sotrac inesperat de Riazor ha tornat a deixar el Barça sense dependre de si mateix per guanyar la lliga. Perquè si el Madrid guanya els partits que li queden –fins i tot es podria permetre el luxe de perdre el clàssic–, es proclamarà campió faci el que faci l'equip de Luis Enrique, ja que té dos punts d'avantatge i el duel de Balaídos encara pendent. Ara bé, amb onze jornades per disputar-se, sembla evident que la lliga està ben viva. De fet, ahir mateix Ter Stegen i Iniesta van deixar missatges d'optimisme a les xarxes socials, conscients que encara queda molt. Perquè feia força cursos que els dos gegants no eren tan irregulars en el campionat de la regularitat, i ho demostra el fet que cap dels dos ha estat capaç d'encadenar més de sis triomfs. El Barça, de fet, va veure trencada la ratxa a Riazor, una desfeta que ha fet baixar de cop l'equip blaugrana a la Terra. I el Madrid, tot i vèncer el Betis, va tornar a evidenciar molt poca solvència, com ja li va passar a Vilareal i contra Las Palmas, partits que no va perdre de miracle, gràcies a l'èpica dels instants finals i a les errades arbitrals. Per tot plegat, ara per ara sembla impensable que cap dels dos sigui capaç de guanyar tots els partits que els queden.

Tal com s'ha demostrat en les darreres jornades, els dos màxims aspirants al títol poden ensopegar en qualsevol partit, ja sigui a casa contra Las Palmas o en un camp teòricament assequible com és Riazor. Tot i així, part de les esperances del Barça depenen de l'Athletic-Madrid del cap de setmana vinent, un duel en què els números i les sensacions indiquen que els blancs es podrien deixar algun punt. Per una banda, perquè San Mamés és un estadi on el Madrid ha punxat en dues de les tres darreres visites i, per l'altra, perquè l'equip de Valverde, que arriba al duel farcit de moral després de guanyar el derbi d'Anoeta, és en aquests moments el segon millor local de la lliga, amb 33 punts sumats de 42 possibles, només superat pel Madrid, precisament, que n'ha guanyat tres més. El Barça, per la seva banda, rebrà el València, un equip que a Mestalla ja va crear problemes als blaugrana, però que segueix sense aixecar el cap i que encadena quatre sortides de lliga sense vèncer.

Aturada i bogeria

Tot i que tant el Granada-Barça com el Madrid-Alavés, els duels de la jornada 29, semblen assequibles, hi entrarà en joc l'aturada de la competició que es produirà tot just abans, un factor que ja s'ha demostrat perillós en altres ocasions. I, per acabar-ho d'adobar, només tres dies després hi haurà jornada entre setmana: el Madrid visitarà el Leganés –un duel en què és clarament favorit– i el Barça rebrà el Sevilla, probablement el partit de lliga més complicat que li queda per disputar al Camp Nou. De fet, en aquest partit el conjunt de Sampaoli podria tenir la seva darrera oportunitat de reenganxar-se a la lluita pel títol. I, és clar, ja en aquest punt, el calendari haurà embogit del tot, perquè només quatre dies després, i ja amb l'anada dels quarts de la Champions a tocar, el Barça viatjarà a Màlaga, un partit que deixa de ser assequible si es té en compte que els andalusos van assolir un empat al Camp Nou. I, per la seva banda, el Madrid haurà d'afrontar al Bernabéu el derbi contra l'Atlético, un duel que garanteix un fort desgast físic per als de Zidane. Superada aquesta jornada, el Barça i el Madrid disputaran l'anada dels quarts de la Champions contra uns rivals que coneixeran aquest divendres –podria ser que s'enfrontessin entre ells– i, tot seguit, i abans de la tornada, els blaugrana rebran la perillosa Real d'Eusebio, mentre que els blancs viatjaran a Gijón. Seguidament, hi haurà la tornada dels quarts de la lliga de campions i, sense temps per pair l'alegria per la classificació o la decepció per la desfeta, el món es paralitzarà per Sant Jordi, dia en què el Barça visitarà el Madrid. Tot i que amb tantes jornades encara per disputar-se és impossible de predir, sembla evident que els blaugrana hauran de guanyar al Bernabéu si volen guanyar la tercera lliga seguida.

Un final farcit de trampes