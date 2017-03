Més història blaugrana en petites càpsules

Tot just un any després de Barça inèdit, el periodista Frederic Porta i l'historiador Manel Tomás van presentar ahir, en una llibreria de la rambla de Catalunya, Barça insòlit. De nou, petites històries, la gran majoria desconegudes, al voltant del Barça. De nou, relats menuts que recuperen figures oblidades del barcelonisme i posen la lupa allà on els grans focus mediàtics acostumen a passar de puntetes. Si Barça inèdit s'estructurava de manera cronològica, dividint en onze capítols la més que centenària història del FC Barcelona, la nova entrega de Porta i Tomás s'organitza de manera temàtica: hi ha capítols dedicats al perquè del Més que un club, a les dones i el Barça, a les seccions, al futbol de base, a l'humor en clau blaugrana... “Ens ha passat com a El Padrino, que la segona part és millor que la primera”, comentava ahir, irònic, Frederic Porta. Per la seva banda, Manel Tomás explicava que, per a l'elaboració de Barça insòlit, s'han nodrit del material que han trobat al Centre de Documentació i Estudis del FC Barcelona, del qual precisament és responsable. “Hi ha moltes coses pendents d'explicar, la història del Barça és infinita”, assegurava l'historiador. “Fem una tasca didàctica i divulgativa”, afegia. “Som la corretja de transmissió entre les noves i les velles generacions de culers”, sentenciava Frederic Porta.