El 20 de desembre del 2016, Josep Maria Bartomeu es posava davant dels mitjans de comunicació per sotmetre's a l'escrutini dels periodistes per passar balanç de l'any que estava a punt de finalitzar. En aquella compareixença, moltes de les preguntes feien referència a la renovació de Leo Messi, un dels grans reptes que ha d'aconseguir la junta directiva el 2017. De fet, el president del Barça va explicar que li agradaria deixar-la enllestida en el primer trimestre de l'any. Si va haver de respondre a tantes preguntes sobre el futur de l'astre argentí va ser perquè durant el mes de novembre alguns mitjans van publicar que Messi tenia pensat no renovar per decidir què faria a partir del 2018, que és quan finalitza el seu contracte amb el Barça.

El club, però, no va caure en estat de pànic. La resposta va ser que la negociació quedava en mans de Bartomeu, que ja és qui porta personalment la renovació de l'estrella blaugrana. Ho ha reconegut el mateix president en més d'una ocasió. Són molt poques les persones que saben exactament quin és l'estat de les converses, que es porten amb absoluta discreció. L'únic que se sap és que la negociació va pel bon camí. “Tot avança i segueix el seu curs”, assenyala una font del club. “L'acord arribarà. Som optimistes”, afegeix. La imatge de Messi en la celebració del sisè gol contra el PSG en què es va apropar a l'afició mentre s'assenyalava l'escut de la samarreta no fa res més que reforçar aquesta sensació. El compromís del jugador amb el club sempre ha estat total, i a l'inrevés passa el mateix. La directiva considera Messi el jugador franquícia de l'equip, i vol que acabi penjant les botes al Barça. “Ens agradaria que acabés la seva carrera al Barça. No donaré detalls, però espero que tard o d'hora anunciem la seva continuïtat. Ell és un català més, i sabem que vol continuar. Aquí és feliç. La seva és una història per explicar a les noves generacions. És el millor jugador de la història, i farem l'esforç que sigui necessari perquè estigui sempre aquí, és casa seva”, va assegurar Bartomeu fa uns mesos.

Malgrat la necessitat, fins i tot ànsia, que té tot el barcelonisme per veure com l'argentí estampa la seva firma en un nou contracte, la pressa no és una bona consellera, i menys encara en una renovació amb una magnitud de xifres espectaculars, perquè Messi es convertirà un altre cop en el futbolista més ben pagat del món quan segelli la seva continuïtat.

Un altre jugador que ha de posar punt final a la seva carrera esportiva al Barça és Andrés Iniesta. Fa uns quants dies un mitjà de comunicació va publicar que la seva renovació estava aturada. El club, però, no dona tanta importància al ritme de les negociacions i l'atribueix a la dificultat de quadrar totes les agendes dels protagonistes de les negociacions, però no té cap dubte que el migcampista manxec acabarà renovant. A les oficines recorden que també es va dir que, fins que Messi no renovés, la resta de renovacions quedaven aturades, i en canvi Rakitic ja ha signat la seva. “No passa res i no hi ha res aturat. Acabarà caient com fruita madura. S'arribarà a un acord, perquè sempre hem dit que la columna vertebral de l'equip seguiria. Rakitic, Iniesta, Messi... Però tot té el seu temps”, confirma una font blaugrana.

El problema en aquest cas és que a Iniesta li agradaria tenir tancat el seu futur ben aviat. Té pressa per renovar i entén que si les negociacions no van al ritme que voldria no és per la seva voluntat. “Firmaria ara mateix”, diu una persona del seu entorn. El capità del Barça va deixar molt clar a finals d'any que no volia que la confirmació de la seva continuïtat s'allargués gaire. Just després del primer entrenament després de les vacances nadalenques, el 30 de desembre, va participar en un acte publicitari en què li van preguntar pel seu futur. La seva resposta no podia ser més clara. “Encara em queda un any i mig de contracte, però el més lògic seria deixar-ho enllestit com més aviat millor. Entenc que si el rendiment continua sent l'òptim no hi hauria d'haver cap problema, però no ho decideixo jo sol, sinó també el club. Tenim un mateix pensament, i tant de bo la notícia sigui que el tema s'ha resolt.” Ja som a mitjan març i Iniesta encara no ha firmat, però el convenciment del club que ho farà és absolut. Com en el cas de Messi, és un cas de tenir paciència, perquè aquest nou contracte possiblement serà l'últim que firmarà.

L'últim dels jugadors que ha de renovar aquest 2017 és Ter Stegen. El porter alemany és una peça fonamental de l'equip. Les converses amb ell van a bon ritme, però cap de les dues parts té gaire pressa per tancar l'acord, perquè té contracte fins al 30 de juny del 2019. A més a més, el que més desitjava Ter Stegen és que el club li demostrés la seva confiança l'estiu passat quan va haver d'escollir entre ell i Bravo. El Barça comptava amb tots dos, però el xilè va decidir acceptar la proposta del City, perquè era plenament conscient que la figura de Ter Stegen és estratègica per al FC Barcelona, que amb ell s'assegura un porter per a una dècada. La seva renovació, com les altres, caurà “com fruita madura”.