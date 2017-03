“Aquests nens i nenes representen el club al món”

Tot i la sanció FIFA, no estem d'esquenes al talent i n'hi ha molt. Pel que fa a l'escola d'aquí, volem que sigui el planter de la Masia

Des del passat mes de setembre, la FCB Escola té un nou director, Franc Carbó, que va agafar el relleu d'Òscar Grau, arran del seu nomenament com a nou CEO del club. Des del 2009 al club, on va començar col·laborant com a tècnic formatiu als campus de la FCB Escola, també va formar part del cos de tècnics de l'escola, abans de ser nomenat responsable de l'àrea comercial i de màrqueting i cap de projecte de l'Amèrica i l'Orient Mitjà, càrrec que ha ocupat fins a aquest curs. Ell és l'encarregat de liderar aquesta contínua expansió de les FCB Escoles arreu del món.

Ja fa gairebé mig any que ocupa el càrrec. Quina valoració en fa? I de la seva etapa anterior?

És una progressió a la meva feina feta aquí en diversos àmbits. Dirigir el projecte de les escoles, que s'han donat a conèixer a tot el món i que en els últims anys, gràcies a l'empenta del club, han experimentat un salt i un creixement qualitatiu i quantitatiu molt gran, és per estar molt satisfet.

És factible pensar que tots els campus que hi ha es poden arribar a convertir en escoles?

La idea és aquesta, perquè l'impacte d'un campus pel que fa a barcelonisme, que dura dues o tres setmanes, és reduït. Quan s'acaba, desapareix. Una escola, en canvi, permet treballar-hi tot l'any, amb l'impacte directe d'una persona del nostre equip que viu allà i ensenya la metodologia i els valors del club. La idea és que el forat que hi ha entre les gairebé 30 escoles i els 160 campus que hi ha, que en l'aspecte comercial són un primer tast de mercat per veure si hi ha interès a fer un projecte major, es vagi reduint cada cop més.

Quins són els mercats on ara mateix es creix més? I com és que el Canadà ja té tantes escoles?

Parlem d'un país molt gran, i coincideix que tenim un partner, BCN Sports, que té una persona catalana, molt culer i amb moltes ganes de créixer i que funciona a la perfecció. Hi tenim entre 20 i 25 campus, també. A Amèrica estem creixem molt ara mateix, i a l'Àfrica també hi ha hagut un boom des de fa poc, a la zona del Magreb i, a més, ara hem fet la primera escola a l'Àfrica negra, a Nigèria, amb un projecte molt sòlid. Menys a Oceania, on sí que hi ha campus, tenim escoles a tots els continents.

Com es beneficia el club de totes les escoles que té pel món?

Sobretot, parlaríem de fer barcelonisme. D'equip de futbol, no es canvia mai a la vida. I assegurar que hi ha 40.000 nanos al món que participen al voltant del Barça, no té preu. Ho vam comprovar, per exemple, en el mundial de clubs del Japó, amb aquell nen japonès cantant l'himne del Barça. Va ser una sorpresa increïble. Aquest és l'objectiu número 1. Després, pel que fa al talent, la sanció de la FIFA ens ha limitat molt, tot i que no estem d'esquena al talent, l'intentem cuidar fins al moment en què pugui venir, si té prou qualitat.

Què representa per un infant formar part de la FCB Escola? Com viuen el Barça?

Crec que és un somni. Porten l'escut del Barça i aquests nens i nenes representen el club al món. Hi ha una formació esportiva i humana, perquè la imatge que donen al seu dia a dia estigui d'acord amb la que té el club. El Barça és estimat i reconegut a tot el món, i ho veiem.

Quin és el nivell de les escoles, tant la d'aquí com les altres?

Cada cop hi ha més qualitat i es pot veure en el torneig que fem cada Setmana Santa. Els primers anys, l'escola de Barcelona s'ho enduia tot de carrer, però ara ja hi ha escoles d'arreu que guanyen. Pel que fa a la d'aquí, volem que sigui el planter de la Masia i ho estem aconseguint, ja que cada vegada hi ha més nens que nodreixen els equips del planter. No hem d'oblidar que la selecció que es fa és molt exigent. Tenim a prova uns 1.500 nens per a només 60 o 70 places.