“No era una final, la lliga es decidirà cap al final”

Luis Enrique estava molt satisfet amb la victòria contra el València i amb les sensacions que va transmetre el seu equip contra un equip que sempre els havia posat les coses difícils. El tècnic asturià va explicar que si el Barça no havia pogut tancar abans el partit havia estat únicament per la falta d'efectivitat a l'hora de definir. “Fins al final haurien pogut guanyar ells o nosaltres, però hem creat infinitat d'ocasions de gol. I contra el València, que ens costa sempre”, va dir.

Malgrat la importància de la victòria, i més després que dissabte el Madrid no fallés contra l'Athletic, Luis Enrique no considera que ahir salvessin una final. “Una final? No. Les finals són el 27 de maig i el 3 de juny. En la lliga serà en l'última o la penúltima jornada. Hi ha molta igualtat i cap equip guanyarà tots els partits”, va assenyalar. El tècnic asturià va restar transcendència al tercer gol consecutiu encaixat en un llançament de córner recordant les bones estadístiques que tenia el seu equip en aquest aspecte. “Això és el futbol, però en el gol de Mangala clarament és mèrit del rival. És una ratxa poc important i segur que canvia l'estadística.”

Luis Enrique també estava molt feliç amb el gol d'André Gomes. “Per mi ha estat l'alegria de la nit. No haig de descobrir André Gomes. Té un potencial espectacular. Serà un jugador molt important. Felicito els aficionats perquè no hi ha cosa més important per a un jugador que jugar al teu estadi i sentir-te reforçat. Individualitzar en les derrotes és horrible. El seu gol ens ha anat de meravella.” I pel retorn d'una versió millorada d'Iniesta. “És una alegria que l'Andrés torni a disfrutar del futbol. Ha tingut problemes físics però ara podem veure la seva millor versió.” L'entrenador blaugrana va confirmar que al llarg del que queda d'aquesta temporada tornarien al sistema 4-3-3 però que ara veia l'equip còmode amb el 3-4-3, negant també que es corressin més riscos per jugar amb només tres al darrere.

La curiositat de la roda de premsa es va viure quan Luis Enrique es va adonar que un periodista s'havia adormit en l'última fila i va aturar la compareixença. “Mai m'havia passat. Quina pallissa us dec estar clavant!”