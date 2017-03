Leo Messi: doblet 100 i descans contra el Granada

Messi continua fent història. El tercer gol d'ahir contra el València il·lustra la grandesa del dorsal 10 del Barça. No per la bellesa del gol; sí per les xifres. De bojos. Assistència vertical de Mascherano, control de Messi dins l'àrea i definició de luxe davant Diego Alves. Una fotografia i tres protagonistes. En la imatge, i en l'acció, connexió letal de dos amics per resoldre un partit, i un porter rendit al millor futbolista del món. Assistent, executor i víctima eterna. Perquè amb els dos gols de Messi en el partit d'ahir ja són 21 els gols que l'astre argentí ha marcat al porter brasiler en disset partits. Aviat és dit. Interessants xifres en el capítol Messi-Diego Alves, però més increïbles són les xifres globals. I és que amb els dos gols d'ahir Messi ja suma 100 doblets amb la samarreta del Barça. Brutal. Sí, 100.

Tornem a la fotografia. Mascherano segurament marxarà del Barça sense saber què és marcar un gol amb la samarreta blaugrana. El seu amic Leo suma 100 doblets. És fàcil escriure-ho, i per a ell fins i tot sembla que hagi estat una cosa de nens assolir aquests números, però la dada és senzillament descomunal. Molts davanters de primer nivell suen tinta per arribar als cent gols. Ell va de dos en dos. Menja a part.

Ni tan sols un especialista a aturar penals com ho és Diego Alves frena la voracitat del monstre. A Mestalla Messi ja va decidir des dels onze metres i ahir va repetir per fer el 2-1. Pel mig i guanyant altre cop la batalla psicològica al brasiler.

Messi suma 25 gols en la lliga i continua disparat cap al Pichichi i la Bota d'Or. El València i el Leganés per partida doble, i el Celta, l'Osasuna i el Betis han estat les víctimes en la lliga contra les quals Messi ha marcat un doblet aquesta temporada. El Granada, proper rival del Barça després de l'aturada, respira tranquil. Messi serà baixa per sanció després de veure ahir la cinquena targeta groga.