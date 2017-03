Elogis a Unzué i Valverde i tranquil·litat amb els cracs

Des que Luis Enrique va anunciar el seu adeu, hi ha una gran incògnita: qui ocuparà el lloc de l'asturià? El secretari tècnic del Barça, Robert Fernández, no és partidari de parlar obertament de les opcions que té damunt la taula l'entitat, però ahir al programa Què t'hi jugues! de la cadena SER va parlar dels dos noms que tenen més opcions: Juan Carlos Unzué i Ernesto Valverde. Robert va elogiar l'actual segon entrenador de l'equip assegurant: “Coneix molt bé el club, els jugadors, el sistema... i està preparat”, però no va voler vincular la seva presència a la banqueta el curs que ve amb els títols que es puguin guanyar aquest any. També va lloar Valverde, de qui creu que “està fent temporades molt bones, no només a San Mamés”. “És una persona seriosa i un bon entrenador”, va afegir sobre l'extremeny, tot i que va assegurar que ara mateix “hi ha moltes coses molt més importants” que trobar l'entrenador. Robert Fernández considera que, a més de les qualitats futbolístiques, és “vital” que el relleu de Luis Enrique sàpiga “gestionar la gran plantilla” blaugrana. El secretari tècnic va afegir que no es consulta amb els jugadors una decisió com aquesta, que és únicament seva: “Ho parlaré amb el president per veure què és el millor per al club, però la decisió és meva.” Robert respecta la voluntat de Luis Enrique de marxar i espera que ho faci “sent campió”, i va descartar la presència l'any que ve al Barça de l'entrenador de la Juventus, Massimiliano Allegri, a banda de negar que tingués una oferta del club: “No és veritat.”

El de la banqueta no serà l'únic canvi que afrontarà el primer equip a l'estiu, però Robert descarta que hi hagi tants moviments com fa un any. “Va ser una situació atípica”, va comentar, i va afegir: “En el mercat hi ha jugadors molt bons, però nosaltres tenim els millors.” L'exjugador no va voler parlar de possibles sortides, però va afirmar que no té “cap notícia” que Rafinha vulgui deixar el Barça. No va ser tan clar sobre la possibilitat d'incorporar el seu germà Thiago, però va deixar la porta oberta: “És un bon jugador, i els bons jugadors sempre estan ben vistos a can Barça.” I sobre Héctor Bellerín, un altre exblaugrana, va dir que “és jove i interessant”, però que no vol que ningú freni la progressió dels jugadors del futbol formatiu. El valencià, a més, es va mostrar “convençut” que el curs vinent pujaran alguns jugadors del filial al primer equip.

