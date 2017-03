Un llegat inesgotable

“Li dec la meva carrera i em va ensenyar tot el que sé de futbol”,no va dubtar a afirmar Guardiola fa només uns mesos

La transcendència que ha tingut la figura de Johan Cruyff no s'entendria sense els molts deixebles que ha anat deixant al llarg de la seva carrera i que han sabut agafar el testimoni de les seves ensenyances. Pep Guardiola, Frank Rijkaard, Ronald Koeman, Eusebio Sacristán, Michael Laudrup, Andoni Zubizarreta, Txiki Begiristain... Són només alguns dels que també des de les banquetes, o els despatxos, han transmès i continuen transmetent amb èxit en el futbol actual tot el que van aprendre de primera mà del mite holandès. “Als que vam tenir l'ocasió de viure'l i gaudir-lo en l'aspecte personal ens va deixar moltes coses que ara apliquem, alguns entrenant i d'altres fent de comentaristes. Si hem decidit ser entrenadors és perquè ens va inculcar la idea que podies dominar el joc”. Són paraules de Pep Guardiola, un dels seus alumnes més avantatjats, per no dir el més avantatjat, recordant ara fa cosa d'un any, qui va ser el seu gran mestre, Johan Cruyff, coincidint amb la seva desaparició. El que no ha marxat, però, és el gran llegat que va deixar.

“Li dec la meva carrera i em va ensenyar tot el que sé de futbol”, afegia el de Santpedor, en la presentació a Londres de la biografia de l'extècnic blaugrana, de l'Ajax i de la selecció catalana. Molts d'altres, però, també podrien dir el mateix. Analitzant aquestes paraules, no és d'estranyar la gran quantitat de jugadors que van estar a les ordres de Johan Cruyff i que han acabat fent carrera també com a entrenadors. La majoria, amb un estil molt definit i identificable, proper al de qui va ser el seu mestre. El Barça, que va ser el club que clarament va marcar la trajectòria com a entrenador de Cruyff, és probablement qui més s'ha beneficiat dels seus deixebles. Fins fa poc amb el mateix Guardiola, el tècnic amb més títols (14) de la història del club, superant precisament Cruyff, i també abans amb Frank Rijkaard, que va tenir l'Holandès Volador com a tècnic a l'Ajax, però també com a company al conjunt ajacied. Ara els dos grans candidats a rellevar Luis Enrique, Ernesto Valverde i Juan Carlos Unzué, comparteixen precisament el fet d'haver tingut l'holandès com a tècnic. El mateix que altres tècnics amb passat blaugrana a les categories inferiors, com Òscar Garcia, que ara comparteix club amb Jordi Cruyff, i Eusebio Sacristán, que en el memorial a Cruyff reconeixia que va ser qui li va permetre iniciar el seu aprenentatge i “poder gaudir de la professió d'entrenador”. Fins i tot l'actual seleccionador espanyol, Julen Lopetegui, també està marcat per l'extècnic i exjugador blaugrana.

Al Barça no hi ha lloc per a tothom, i també són molts els altres clubs que aprofiten la saviesa de Cruyff a través dels que van ser alumnes seus, i no necessàriament exercint com a entrenadors. Els casos dels que van ser exdirectors esportius al Barça fa uns anys, com Txiki Begiristain i Andoni Zubizarreta, ara al Manchester City i a l'Olympique de Marsella respectivament, en són dos exemples més. Seria el mateix cas de José Ramón Alexanko, capità del dream team i ara director esportiu del València, que destaca qui va ser el seu mestre: “Vaig aprendre molt d'ell com a jugador i també com a tècnic, i gràcies a ell estic encara lligat al món del futbol. Ha deixat un llegat que està estès per tot el món.”