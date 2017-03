Deliberació tres dies abans del clàssic

El pròxim 20 d'abril, tres dies abans del clàssic que es jugarà al Santiago Bernabéu, el Tribunal Suprem revisarà, a porta tancada, el recurs que Leo Messi i el seu pare van presentar contra la condemna a 21 mesos de presó que els va imposar l'Audiència de Barcelona per frau fiscal el mes de juliol passat. La deliberació de la sala no suposa necessàriament que s'acordi una sentència en la jornada de la vista, encara que tampoc és descartable que aquell dia se sàpiga si es confirma o no la condemna. L'Audiència Provincial de Barcelona va condemnar Messi i el seu pare per haver defraudat 4,1 milions a Hisenda mitjançant un entramat de societats interposades. En cas que el Suprem confirmés la pena, tots dos evitarien la presó, ja que la pena no seria superior als dos anys, sempre que així ho acordés l'Audiència.

L'Audiència de Barcelona va recriminar a Leo Messi que hagués optat per una “ignorància deliberada” pel que fa a la gestió dels seus ingressos per l'explotació dels seus drets d'imatge, davant la “sospita justificada” que l'entramat societari del que es valia no era clar. La sentència, a més de les penes de presó, estimava unes multes econòmiques d'uns dos milions d'euros per a Leo Messi i mig milió per al seu pare. L'Advocacia de l'Estat, que representa l'Agència Tributària, insistia a mantenir l'acusació, després que la fiscalia hagués desistit, i havia sol·licitat una pena de 22 mesos i 15 dies de presó per a cadascun d'ells. El davanter blaugrana i el seu pare van recórrer davant el Tribunal Suprem contra la condemna. “Després de conèixer els detalls de la sentència judicial, els advocats de Leo Messi i Jorge Messi han manifestat que consideren que no és correcta, però centra el debat de tal manera que sembla clar que el recurs que serà interposat acabarà per donar la raó a la defensa”, van explicar en un comunicat.