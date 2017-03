El nou Miniestadi es dirà Johan Cruyff

El president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha anunciat aquest matí, en un acte celebrat a l'Auditori 1899, que l'estadi que es construirà a la ciutat esportiva Joan Gamper portarà el nom de Johan Cruyff. Per a Bartomeu, aquest equipament és “el complex esportiu més emblemàtic” pel fet que serà allà on jugarà els seus partits el Barça B i alguns equips del futbol formatiu blaugrana. Un altre dels gestos de tribut a la figura de Cruyff, mort avui fa un any i un dia, és la construcció d'una estàtua que estarà ubicada, segons el president blaugrana, “en un lloc especial” del nou Camp Nou.

A més, el Museu del Barça tindrà un espai monogràfic dedicat a Johan Cruyff, el primer que es dedica a una figura del barcelonisme. Per altra banda, el vicepresident Jordi Cardoner ha demanat públicament a l'Ajuntament de Barcelona que canviï la denominació del carrer Arístides Mallol, que envolta el Camp Nou i on té la seva seu el Barça, per la de Johan Cruyff.

La família Cruyff, representada en l'acte per Jordi Cruyff, ha donat al club l'última Pilota d'Or que va aconseguir Cruyff com a futbolista, la temporada 1973/74, així com una samarreta de l'època, amb el dorsal 9 a l'esquena.