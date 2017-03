S'ha de vendre, i Arda té bona quota de mercat

La intenció de la direcció esportiva del FC Barcelona que encapçala Robert Fernández és fer dues incorporacions aquest estiu. Es busca un lateral dret de plenes garanties, perquè és una posició que va quedar coixa després de la marxa de Dani Alves i que fins avui s'ha estat trampejant amb Sergi Roberto, a qui es vol recuperar com a migcampista, i Aleix Vidal. Malgrat la quantitat d'efectius que hi ha ara al mig del camp, també es busca un altre jugador en aquesta línia. Un que domini el joc de posició i que tingui arribada a l'àrea rival.

Després de fer una gran inversió en fitxatges la temporada passada –es van incorporar fins a sis jugadors: Cillessen, Umtiti, Digne, Alcácer, André Gomes i Denis Suárez– l'economia del club no està per gaires alegries i, per tant, caldrà fer vendes per aconseguir els recursos suficients per anar al mercat amb possibilitats de lluitar pels objectius prioritaris. A més a més, en el pressupost estan fixats uns ingressos de 15 milions en traspassos, una quantitat que difícilment s'assolirà si no es ven algun futbolista de cert pes en la plantilla. No dels titulars, però si de renom.

I el jugador que més possibilitats té per ser posat al mercat és Arda Turan. Fitxat per 34 milions més 7 en variables l'estiu del 2015, fa un any i mig que juga al club –els primers mesos no va poder vestir-se de curt per culpa de la sanció–, però el seu rendiment no ha estat l'esperat tenint en compte que va arribar amb el cartell de figura. Fa unes setmanes, el jugador turc va assegurar que la seva intenció era complir el seu contracte, que finalitza la temporada 2019/20, però les intencions del club podrien fer que canviés d'opinió. Malgrat que no està tenint continuïtat en la seva trajectòria com a blaugrana, segueix tenint una bona quota de mercat. Ha rebut propostes molt atractives econòmicament de la superlliga xinesa i en podria estudiar alguna si intueix que la seva situació al Barça no canviarà.

Luis Enrique l'està fent jugar d'extrem per l'esquerra quan Neymar no hi és i també al mig del camp, però en aquest 2017 el seu rendiment ha anat clarament a menys. Només dos dels tretze gols que acredita aquesta temporada –el seu rècord personal com a professional– els ha signat aquest any, en què també ha tingut algunes problemes físics.