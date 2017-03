“El meu partit fetitxe és el 2-6”

Sense haver vist el Madrid de Di Stéfano ni l'Ajax de Cruyff, Jordi Costa (Barcelona, 1977) fa una crònica de l'època més daurada del Barça a El millor equip de la història.

Com justifica l'afirmació que el Barça és el millor equip de la història?

No he vist la majoria dels grans equips de la història, però aquest Barça sí, i, fent un balanç de títols i de com s'han guanyat, em sembla impossible que hi hagi hagut un equip més complet, i em fa l'efecte que no veurem res més que s'hi assembli.

A què dona més valor: als títols guanyats o al futbol jugat?

Al com, a la manera d'entendre el futbol. Faig la reflexió en passiva: si tots els equips fessin el que fan els rivals del Barça, seria un avorriment. Dit això, si Guardiola no hagués fet el 14 de 19, o si Luis Enrique no estigués ara en 8 de 10, segurament no diríem que està fent història.

Creu que Ronaldinho va ser la guspira i Messi el colofó?

I tant. L'arribada de Ronaldinho ho va canviar tot. No només per la seva manera d'entendre el futbol, sinó la vida, i perquè tenia una qualitat descomunal. Va ser un període curt, però sense ell hauria estat impossible. Messi ha fet eclosió ja amb la cursa llançada; però, és clar, és que Messi ho ha portat tot a un extrem insuperable.

Si Messi s'hagués trobat amb un Ronaldinho més durador, hauria fet eclosió com ho ha fet?

No ho sé. Tinc clar que el fet que el Barça decidís que Ronaldinho no continués va ser un gran encert, perquè Messi jugava condicionat pel respecte absolut que tenia per ell. L'absència de Ronaldinho el va alliberar, i això és un mèrit més de Guardiola.

Amb quin Messi gaudeix més: amb el golejador, amb el repartidor de joc…?

Amb tots. Ha sabut adaptar-se al que ha necessitat l'equip. Quan el Barça tenia Xavi i Iniesta però no tenia Suárez, sabia que el gol era ell. Quan desapareix Xavi, Messi veu que ha de participar més en l'elaboració. Sempre juga en funció de les necessitats de l'equip, i això encara el fa més gran.

Quan s'acabi Messi s'acabarà aquest Barça?

Al nivell al qual ens han acostumat, em temo que sí, perquè és un jugador sobrenatural. No vol dir que el Barça sigui un equip de mitja taula! Xavi i Puyol són sincers. Que el Barça podria haver guanyat moltes coses sense Messi? Segur, però els registres acollonants i, sobretot, com ha jugat l'equip, crec que no. Hem de ser justos amb els jugadors que l'han acompanyat, però no podem ser injustos amb Messi.

Neymar pot allargar l'època?

En l'un contra un és millor que Messi, desequilibra, no és tan golejador... Però em costa imaginar una dimensió molt superior de Neymar, en què es converteixi en el líder de l'equip, i no sé si té la capacitat de lectura de joc.

Amb quina temporada ha gaudit més?

Com a aficionat, amb el triplet de Guardiola m'ho vaig passar bomba, va ser com una orgia. Pel nivell de futbol, la 10/11, la del 5-0 al Madrid, i la de Wembley. Em costa recordar una final en què un equip hagi atropellat l'altre d'una manera tan escandalosa.

I el millor partit?

El 5-0 és perfecte, però el meu partit fetitxe és el 2-6. És la vegada que m'ho he passat millor en un camp de futbol.

Qui li agradaria que fos el substitut de Luis Enrique?

Em seduiria una cosa trencadora. Sampaoli m'hauria fet el pes, em faria gràcia Löw... però recorrerem a algú que conegui la casa, una opció conservadora.