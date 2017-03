Sanció de 4 partits a Messi

Duríssima sanció de la FIFA a Leo Messi. El màxim organisme del futbol mundial ha sancionat l'argentí amb quatre partits per haver insultat a un jutge de línia durant el partit del passat dijous contra Xile. Messi ja no jugarà aquesta nit contra Bolívia. L'àrbitre del partit no va fer constar res en l'acta del partit, però la FIFA ha decidir actuar d'ofici després de veure un vídeo. Messi també ha estat multat amb 10.000 francs suïssos. A més dels partits contra Bolívia, Messi es perdrà els enfrontaments contra l'Uruguai, Veneçuela i Perú. La federació argentina ja ha anunciat que presentarà recurs a la sanció.